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繳稅季來臨 合庫銀行台灣 Pay 繳牌照稅享回饋

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

牌照稅本月開徵。合庫銀行表示，用台灣Pay繳納牌照稅，不僅方便快捷，還能享受額外的好處，現在只要使用合作金庫銀行台灣Pay (帳戶/金融卡) 掃碼繳牌照稅，於活動期間 (4月1日起至4月30日止) 不限金額每成功交易一筆就送500點台灣Pay紅利點數 (等值新台幣50元)，每人最多可享4筆共2,000點紅利點數回饋，限量1萬筆。這些紅利點數可以在眾多台灣Pay的店家使用，讓有車族在繳稅季的每一筆繳稅都能享回饋。

參與這項活動，只需成為合作金庫銀行的金庫幣會員 (https://mpp.tcb-bank.com.tw/)，再透過「合作金庫銀行」行動網銀或「台灣行動支付」App綁定合作金庫銀行帳戶/金融卡，完成掃碼繳納牌照稅，後續將可獲得台灣Pay紅利點數，於下次台灣Pay購物消費時扣抵交易金額。

此外，合庫表示，特別加碼合作金庫銀行台灣Pay（信用卡）掃碼繳牌照稅還可享三重優惠，第一重優惠：不限金額每掃碼一筆稅款，送50元統一超商電子現金抵用券，每人最多可享4筆回饋（最高200元，限量前10,000筆）；第二重優惠：於合庫APP登錄享3或5期0利率；第三重優惠：不限金額、一次性付款或分期付款皆享免收手續費優惠，讓民眾輕鬆繳稅，樂享回饋。

合作金庫 牌照稅 紅利點數

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