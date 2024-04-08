防詐騙 查移工人頭戶有解

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歷時半年多，攸關人頭戶「補破口」的外籍移工離境帳戶管理問題終於有解！據了解，台灣高等檢察署檢察長張斗輝二日親自出面，會同金管會、勞動部、內政部舉行跨部會會議，最終並達成共識，由移民署提供移工出入境的資料給聯徵中心，讓銀行能進行批次查詢，以有效鎖定相關帳戶，一旦查出金流異常，即可予以凍結。

知情人士透露，查緝移工帳戶淪為詐騙人頭戶的作業能有所突破，關鍵在於「個資委員會籌備處」已正式發函勞動部和移民署，移工帳戶的資料基於防詐而提供給聯徵中心讓銀行查詢，不會有個資法的適法性問題，形同移除先前跨部會討論的最大障礙，也因此打破僵局。

據轉述，二日的跨部會議由張斗輝主持，出席的除了金管會、勞動部、內政部等部會，警政署、移民署和銀行公會也派員與會，由於個資法的疑義已被排除，三大部會達成共識，將由移民署提供移工出入境資料給銀行作批次查詢，讓銀行業者不須再「盲查」移工是否已離境，而是能更有效率的鎖定已離境者的帳戶，觀察其金流是否有異常狀況，例如金額密集大進大出等，找出離境前已被賣掉的人頭帳戶，就可予以凍結。

移工離開台灣前把帳戶賣出為人頭戶，如今已成為人頭戶管理必須解決的重要破口。金管會銀行局長莊琇媛日前表示，檢調指出現在一本移工帳戶可賣到卅萬、四十萬元，可見問題之嚴重。考量外籍移工的權益，雖然不會全面對已離境的移工帳戶關帳，但根據跨部會議的共識，至少要提供移工的出入境資料給銀行，讓銀行能追查這些「離境帳戶」有哪些疑似已被賣出作為人頭帳戶。

相關人士指出，未來的標準作業流程包括三個環節，第一，移民署將移工出入境資料提供聯徵中心；第二，銀行上聯徵中心查詢，以掌握該行的移工帳戶有多少戶主已經離境；第三、觀察這些離境者的帳戶金流，找出異常帳戶。

銀行業者說，以前銀行只能「盲查」，逐戶登入移民署網站，清查移工是否離境，完全沒有效率可言。至於這些移工帳戶，主要都來自移工仲介公司為所屬移工開立「薪轉戶」。

除了已離境的移工，還有一種是「行方不明」，也就是不確定是否離境、但已「失蹤」的移工，但是銀行能否取得這部分資料尚未達成共識，但據了解，未來很可能比照上述方式，由移民署作為中介者，把資料提供聯徵中心；至於這些行蹤不明的移工資料，會先由雇主通報勞動部，再由勞動部提供給移民署、移民署再提供銀行。

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