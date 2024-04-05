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金管會鼓勵金融機構與相關業者合作 運用科技共同防詐

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
金管會鼓勵金融機構、電信業者及科技公司共同合作，運用創新科技防制詐騙及防範金融犯罪。圖/聯合報系資料照片
金管會鼓勵金融機構、電信業者及科技公司共同合作，運用創新科技防制詐騙及防範金融犯罪。圖/聯合報系資料照片

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金管會日前舉辦「防範詐騙及金融犯罪」科技論壇，鼓勵金融機構、電信業者及科技公司共同合作，運用創新科技防制詐騙及防範金融犯罪。

論壇由金管會介紹科技防詐的最新發展趨勢，並邀請數位發展部、內政部警政署分享防範金融詐騙的重點措施與作為，此外亦邀請金融業、電信業及科技業代表分享運用科技防詐的實際案例與未來發展方向，最後由受邀金融科技廠商提出具體解決方案與應用場景。

金管會副主委蕭翠玲致詞時表示，面對日新月異的詐騙及金融犯罪手法，政府已將防範金融詐騙列為當前施政重點方向，金管會也配合行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，持續督促金融機構及周邊單位透過精進網路銀行及行動銀行警示效果、加強管控第三方支付業者的虛擬帳號、蒐報疑似投資詐騙廣告等措施強化阻詐，並與法務部、內政部警政署、數位發展部共同推動多項防制金融詐騙措施，減少民眾財產損害。

國際組織調查資料顯示，金融詐騙已成為全球威脅，且隨著科技快速發展，各國詐騙案件數及財務損失多呈現增長趨勢。在台灣，近年則以「投資詐欺」、「解除分期付款」、「假網拍」等詐欺犯罪手法為大宗。金管會為防制詐騙與金融犯罪，鼓勵金融業者導入數位身分驗證、人工智慧、資料共享及隱私強化技術等創新科技降低詐騙風險。數位發展部已經加強對第三方支付服務業的管理，並採取跨部會聯合稽查及下架網路投資詐騙廣告等措施。金融業者、電信業者及科技業者也於論壇中分享將生物識別技術、聯合學習、自然語言處理、機器學習、網絡分析等技術，應用於確認客戶身分、偵測異常交易及人頭帳戶、封鎖惡意網頁及詐騙訊息、識別新型態詐騙態樣、實質受益人審查等領域，提升防詐措施之有效性及準確性。

金管會表示，為落實防範金融詐騙與犯罪，運用科技處理及分析大量資料，有助於提升整體效能並減輕人力負擔。

詐騙 金管會

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