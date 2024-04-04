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華銀關懷花蓮0403地震受災戶 提供震災融資及協助措施

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
華南銀行關懷花蓮地震受災戶，提供震災融資。圖/資料照片
華南銀行關懷花蓮地震受災戶，提供震災融資。圖/資料照片

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

花蓮東部外海4月3日發生規模7.2級強震，華南銀行為協助受災情影響之企業或個人度過難關，地震受災戶之企業或個人，可向華南銀行原承貸分行提出緩繳本金利息、申請展延借款期限等協助措施，受災戶亦可選擇鄰近分行由專人提供相關諮詢服務。

為協助受災民眾早日完成災後重建工作，華南銀行指出，受災害民眾之自有住宅損毀，持有主管機關出具的受災證明或經調查確認損失屬實，即可向各營業單位提出申請，以獲取資金用於房屋重建、修繕或購置家具、家電等需求。

華銀同時就企業受災戶受損之機器設備、廠房及房屋所需整修費、復工必須購買原料等所需資金，並搭配移送信保基金保證，提供優利貸款協助受災戶迅速恢復生產及重建家園。

若受災戶有信用卡遺失或信用卡款項有展延需求，可透過24小時客服中心（0800-487888）或官方網站申請，掛失暨補發費用將由本行負擔，並提供最長6個月緩繳之寬緩措施。華南銀行186家分行同仁秉持關懷客戶需求，全力協助受災戶辦理融資及提供必要協助。

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