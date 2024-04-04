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花蓮強震整理包／釀9死、餘震破300次 重大災情、災後理賠、專家示警一次看

財部督導八大行庫震災重建融資額度 企業最高5,000萬元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

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花蓮強震全台有感，各地災情頻傳，財政部督導八大公股行庫與兩家公股產險公司，全力支援與協助受災企業、商戶與個人，提供震災紓困以及天然災害低利融資方案，包括提供企業最高額度5,000萬元、個人最高200萬元額度的各類災後重建優惠融資專案，踐行企業社會責任。

財政部並在其官網上架八大公股行庫整合的受災紓困與重建優惠融資資訊，包括各家行庫個別提供的不同項目專案融資，優惠條件、適用對象，以及承辦聯絡窗口等，以方便受災企業、個人，可以更簡便獲得八大公股行庫的金融支援，減緩災情對營運與生活的衝擊。

財政部指出，為積極協助受災情影響的企業或個人，財政部督請八家公股銀行對於受災情影響的客戶，提供貸款緩繳本息，或展延借款期限、寬限期等紓困協助措施。

財政部並表示，為協助受災保戶即時取得理賠，公股金控旗下的兆豐產險與華南產險，也都在震災最嚴重的花蓮現場成立理賠服務中心，企業或民眾如有需求，可直接洽各公股銀行及公股產險公司諮詢。

財政部指出，花蓮地區3日發生芮氏地震規模7級以上強震，全台各地災情頻傳、造成損失，財政部及各公股金融事業均表關切，為協助受災地區辦理重建相關事宜，財政部督請八大公股銀行以自有資金辦理多項災後重建低利融資專案，受災企業、中小企與個人，可依個人往來以及適用專案，選擇公股銀行辦理相關貸款或紓困，公股銀行都將全力支援。

公股行庫 產險 財政部

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