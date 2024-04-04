全力支援受災戶 合作金庫提供企業及個人災後特惠貸款

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮地區遭受芮氏7.2級強震襲擊，合作金庫表示，積極協助受災企業與個人儘速復原。個人受災戶只要持有主管機關出具的受災證明或經調查確認損失屬實，即可在災害發生後三個月內，向全台各合作金庫分行提出申請，以獲取資金支援用於房屋重建、修復或購置家具等需求。

合作金庫也特別針對中小企業提供各項專案貸款和企業小微貸款，全面支持災後重建工作，並可配合信用保證基金，提供最高九成的信用保證，並豁免保證手續費，確保受災戶獲得最大的經濟支持。

對於因災情無法按時償還貸款的客戶，合作金庫也提供貸款展延申請。若受災戶有信用卡遺失或需延展信用卡款項，亦可向客服提出相關申請，免除手續費，並提供最長6個月的緩繳期限，有需要信用卡相關服務者可撥打客服專線：0800-033175。

合作金庫在全台擁有逾270家分行，合庫表示，堅守第一時間關懷客戶的災情需求，致力於全力協助受災企業與個人渡過難關。共同重建美好家園。

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