快訊

0403花蓮大地震／iPhone也有這幾款實用地震APP！隨時掌握地震即時資訊

花蓮孤島解除！台鐵災損16小時搶通 這系統立功助太魯閣號逃過一劫

全力支援受災戶 合作金庫提供企業及個人災後特惠貸款

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮地區遭受芮氏7.2級強震襲擊，合作金庫表示，積極協助受災企業與個人儘速復原。個人受災戶只要持有主管機關出具的受災證明或經調查確認損失屬實，即可在災害發生後三個月內，向全台各合作金庫分行提出申請，以獲取資金支援用於房屋重建、修復或購置家具等需求。

合作金庫也特別針對中小企業提供各項專案貸款和企業小微貸款，全面支持災後重建工作，並可配合信用保證基金，提供最高九成的信用保證，並豁免保證手續費，確保受災戶獲得最大的經濟支持。

對於因災情無法按時償還貸款的客戶，合作金庫也提供貸款展延申請。若受災戶有信用卡遺失或需延展信用卡款項，亦可向客服提出相關申請，免除手續費，並提供最長6個月的緩繳期限，有需要信用卡相關服務者可撥打客服專線：0800-033175。

合作金庫在全台擁有逾270家分行，合庫表示，堅守第一時間關懷客戶的災情需求，致力於全力協助受災企業與個人渡過難關。共同重建美好家園。

信用卡 合作金庫

延伸閱讀

彰銀伸援403地震受災戶 提供重建貸款、緩繳本息等措施

花蓮大地震／兆豐銀行提供地震受災戶重建融資

花蓮大地震／第一銀行提供災後重建優惠貸款

花蓮大地震／兆豐銀提供震災重建優惠融資 個人刷卡帳單展期半年

相關新聞

再探披著新羊皮的狼

接續3月21日前文「披著新羊皮的狼」提醒幾個重大「資訊安全」危機？近更聽說特定國內銀行業者在認和資訊人員陪同下，分別在去年十月與今年二月間曾專程拜訪「光大銀行」、「廣發銀行」、「廈門銀行」、以及「中國銀行」等單位，觀摹所謂先進的「信用卡核心系統」，並稱可能有七、八成機會考慮採用（更有說法刻在採購過程中）？

地震險150萬保險金額有望調高？地震基金總座這樣說

台灣花蓮外海3日上午發生芮氏規模7.2級地震，台灣各地明顯有感強烈搖晃，且餘震不斷。立委郭國文也要求財團法人住宅地震保險...

主要央行放鴿 貨幣寬鬆預期激勵股債齊揚

聯準會在3月會議維持年內降息三次的預估，立場偏鴿，加以瑞士央行意外降息，強化了全球央行將走向寬鬆貨幣政策的預期，並激勵股...

外資淨匯入2,130億 創最強3月

AI股吸金熱。據金管會統計，2024年3月外資淨匯入66.6億美元，刷史上同期新高紀錄，約折合新台幣2,130.5億元（...

金管會：中古車貸款 不得逾車價

金管會緊盯租賃業中古車融資問題，金管會銀行局長莊琇媛已於三月中旬再度親自約談中租、裕融、和潤等三家租賃公司，並要求租賃業...

我國外匯存底連三降 全球第五

中央銀行昨（3）日公布，3月底我國外匯存底為5,681億美元，月減13.22億美元，連三減並為四個月以來新低，低於印度的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。