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接續3月21日前文「披著新羊皮的狼」提醒幾個重大「資訊安全」危機？近更聽說特定國內銀行業者在認和資訊人員陪同下，分別在去年十月與今年二月間曾專程拜訪「光大銀行」、「廣發銀行」、「廈門銀行」、以及「中國銀行」等單位，觀摹所謂先進的「信用卡核心系統」，並稱可能有七、八成機會考慮採用（更有說法刻在採購過程中）？當然也有銀行業者基於高強度資安顧慮斷然拒絕。

首先從「市場面」分析，根Nilson Report 預測，未來十年間，全球信用支付卡產業估算因詐欺、網路漏洞而造成的損失金額累積近四千億美元左右，因此銀行業者花費數百萬美元成本提昇引進先進的「信用卡核心系統」（簡稱PCI DSS）或有需要？

再以「資訊防護面」分析，僅略為深入探討「信用卡核心系統」 PCI DSS 處理的持卡人交易資料內容，表面上係包括「主要帳戶號碼」：即卡片上的帳戶號碼，通常為 16 位數字；「全名」：持卡人姓名；「到期日」：以及卡片到期時的月份和年份；「服務代碼」：自動從信用卡晶片中取回的數值，以便進行交易。

而PCI DSS 涵蓋的敏感認證資料則涵蓋「全軌資料」：信用卡芯片上同等資料；「卡片驗證碼」：芯片卡片上的三位數或四位數安全碼，網上購物時必須使用；「到期日」：卡片到期時間；以及「個人識別號碼 (PIN)」：允許 ATM 提款和其他交易的唯一號碼（通常是四位數）等；

另國際標準PCI DSS 基本框架至少應具備十二項基本「防狼要求」（具有 300 多項子要求），如安裝和維護防火牆；不要在連線網路裝置上使用廠商預設密碼；透過加密保護儲存持卡人資料；在開放公共網路上加密持卡人資料；防範惡意軟體；以及維護安全系統和應用程式等；同時要求在「需要知道」基礎上限制持卡人資料存取；識別並認證系統元件存取權限；控制和限制對持卡人資料實體存取；監控對持卡人資料片存取；定期測試安全系統；以及維護資訊安全政策。

聽說國內銀行業者要求「狼性」軟體廠商交付「原始碼軟體」來自我保證「資訊安全」？然其是否能代表高強度「資訊安全」作為，答案是絕對否定的。因為木馬化的「開放原始碼」極難被發掘，它們看起來就跟正常軟體一樣毫不起眼，特別適用於「目標式攻擊」與「潜伏式功擊」。

暫且不探討「龐大資料庫維運」、「大數據運算」、以「AI建模」等議題；前述重要資訊主、側翼防護強度至少應該與「數位國民卡」並駕齊驅？試問國內法規能否適時管轄、監督？國內主管機關（數位部、金管會、甚至國安單位等）能不擔心嗎？日日使用「信用支付卡」的民眾能不受怕嗎？值得三思！

再倒檔「披著羊皮的狼」歌詞內容：「我小心翼翼的接近怕你在夢中驚醒，…….，我决定我就是那一隻披著羊皮的狼；..….，我確定你就是那我心中如花的羔羊！」等語，不由得心跳加速，可能是「杞人憂天」嗎？