花蓮地震受災戶重建家園 臺銀提供復建優惠貸款
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
台灣於4月3日上午7發生規模7.2地震，臺灣銀行表示 ，為協助遭受天然災害之企業及個人早日完成災後重建工作，臺灣銀行依政府各項政策性天然災害救助規定，提供受災戶復建融資優惠貸款。
凡受災戶持有地方主管機關出具之受災證明書，或經該行調查遭受損失屬實者，均可於遭受天然災害之次日起三個月內，就近洽詢臺灣銀行國內各分行提出申請。
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