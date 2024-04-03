國泰投信總座張雍川：ETF非短線商品、觀察後投入更穩

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台股站穩兩萬點，投資ETF成為全民運動，截至3月底，台股ETF總受益人已來到770萬，其中高股息ETF為大宗，有逾552萬人投資，等同每10個投資人，就有7位持有高股息ETF，盛況空前。

國泰投信總經理張雍川認為，高股息ETF逐漸成為國人核心存股標的，主因具備風險相對分散、高透明度、低費用率、交易方便等特性，且從年配到季配、月配等配息頻率多元，投資人可根據現金流需求挑選。如「國民ETF」國泰永續高股息（00878）就開啟了季配新時代，過往每季配息皆100%填息，近4季平均填息天數僅4.5天，加上穩健的選股邏輯、費用率較同類產品更低，因而在高股息ETF混戰中，仍有123萬位鐵粉。

00878追蹤國際MSCI指數，納入ESG、過去三年平均殖利率等篩選標準，相較近期新成立的ETF，00878持股重疊度低，可降低建倉或成分股調整時，標的被追高或殺低風險，也讓績效表現更穩健。近期集保中心公告12歲以下兒童股民有27萬人，其中最多兒童持有的標的就是國泰永續高股息(00878)，顯示父母偏好以穩健標的幫孩子理財。

但隨著越多新手投資人加入，對ETF尚未有充分認識，甚至因新商品上市跌破發行價而崩潰、急欲脫手，張雍川憂心表示，在ETF蓬勃發展的過程中，投信業者必須加強投資人教育、推廣風險意識。如高股息ETF是長期投資工具，並非短線商品，無法透過買盤拉抬股價，因為ETF市價應貼近其「淨值」，也就是ETF成分股的價格所決定。另外，高股息ETF更非定存替代品，因為它背後持有的資產是股票，股票漲跌會影響ETF淨值，存在「領了股息但賠了價差」的風險，因此除了關注配息率外，更應該關心總報酬率、填息力。

張雍川建議投資人在入手ETF前，要先觀察完整一年的總績效、配息、填息等數據，再分批投入較穩健。但若已「短線套牢」怎麼辦？可先檢視ETF的成分股在評價面、殖利率是否仍具吸引力，再決定是否長期持有、向下攤平。

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