0403花蓮大地震／合庫人壽宣布四大保戶協助措施
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合庫人壽宣布提出保戶震災服務，並提醒保戶，地震發生時保持鎮靜勿驚慌，迅速關閉電源、瓦斯、爐火開關，也請注意規模較大餘震發生的可能。合庫人壽宣布啟動震災保戶特別服務如下：
1、開放醫療副本收據申請理賠
合庫人壽將主動透過各種管道檢索可能名單，協助受災保戶進行理賠事宜，保戶也可致電0800-033-133諮詢，本公司將以方便受災保戶為原則，實支實付型醫療及傷害醫療保險一律開放醫療副本收據理賠。
2、震災保戶保費緩繳3個月
保戶保費應繳日於事故發生後3個月內，只要填寫保費緩繳申請書並檢附相關受災證明(如里長證明之受災證明文件)，經本公司審核通過後即可緩繳保費3個月。
3、震災保戶保單借款新貸或增貸件免息3個月
保戶於事故發生後3個月內，只要檢附相關受災證明(如里長證明之受災證明文件)，即可申請保單借款新貸或增貸件免息3個月。
4、震災保戶補發保單免收工本費
保戶於事故發生後3個月內，只要檢附相關受災證明(如里長證明之受災證明文件)，申請補發保單可免收工本費。
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