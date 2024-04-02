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金管會統計 國銀對六大核心戰略產業放款逾7.3兆刷高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會公布六大核心戰略產業最新放款統計。本報系資料照片
金管會公布六大核心戰略產業最新放款統計。本報系資料照片

金管會統計，2024年2月底國銀對六大核心戰略產業放款餘額7兆3520億元，累計前二月增加1,172億元，較去年同期增額略減，銀行局副局長林志吉說，放款變動是因企業產業特性、生產周期或資金成本等因素，並經綜合考量而調整短期借款所致。

若以成長動能來看，2月底國銀對六大核心戰略產業放款月增2%、年增6%，更較2022年3月方案推出時，大增1.43兆元，顯示獎勵放款方案已提高國銀放款意願，2024年放款目標近期出爐，估將比去年的3,000億元還高。

六大核心戰略產業是指資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備產業等六大產業。

行政院是在2020年5月宣布，以過去5+2產業創新的基礎上，再推動六大產業、以加速台灣產業升級，掌握全球供應鏈重組先機，換言之，這六大戰略產業也被國銀視為一種「政策性放款」。

據金管會到2024年2月底統計，前二月放款動能最強的前三大產業，是「民生及戰備」、「資訊及數位」、「綠電及再生能源」，各增加698億元、582億元及579億元；若以前二月成長率來看，反是台灣精準健康成長4.6%最好。

2月底以八大公股行庫承做量最高，前五大放款餘額清一色都是行庫，以台銀7,172億元最大，其次是合庫6,765億元、華南銀5818億元居第三，一銀5,594億元、兆豐銀5,491億元各列第四和第五大。

2024年2月底八行庫放款總餘額4兆4,129億元，占整體放款餘額60%，公、民營對六大產業放款市占約6:4，行庫仍是放款主力，主因行庫專長是以企金為主，且六大核心戰略產業仍屬「政策性」放款，行庫自然量大。

進一步以2024年前二月僅增加1,172億元，與去年同期增加1,336億元，增額則見趨緩，銀行主管坦言，放款增減，多跟該產業週期(如科技業去庫存)，及企業周轉金需求有關，下半年景氣好轉，估全年放款仍將樂觀。

綠電 金管會

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