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從先買後付管到中古車融資 金管會再約談3家租賃公司

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會送交立法院報告，金管會近日再找三家上市租賃公司（中租、裕融、和潤）「喝咖啡」說明中古車融資業務，主要關切是否有過度融資、且將逾期案件委外催收的狀況。本報系資料照片
據金管會送交立法院報告，金管會近日再找三家上市租賃公司（中租、裕融、和潤）「喝咖啡」說明中古車融資業務，主要關切是否有過度融資、且將逾期案件委外催收的狀況。本報系資料照片

金管會管租賃公司業務，從BNPL（先買後付）跨足到中古車融資。據金管會送交立法院報告，金管會近日再找三家上市租賃公司(中租（5871）、裕融（9941）、和潤（6592）)「喝咖啡」說明中古車融資業務，主要關切是否有過度融資、且將逾期案件委外催收的狀況。

金管會表示，租賃公司多以應收帳款買賣做中古車融資，但卻有三大問題，一、未訂定適當融資金額標準，衍生過度融資疑慮，二、融資案件多來自車商、或具車行背景轉成立的行銷公司，行銷招攬未有規範，三、逾期案件委外催收。

金管會已建議租賃公會，要將5大事項研議納入自律規範。一，非自行開發案件，應確保合作商家的行銷招攬行為沒有虛偽不實、誤導或詐騙消費者，並建立對合作商家定期查核機制；二，辦理中古車融資應訂定適當內部標準，避免過度融資。

三，契約內容應充分揭露利率與相關費用，含遲延利息及違約金等。消費者債務不履行時，應遵循民法規定。

四，辦理相關車貸業務，是屬於應收帳款收買，應將債權轉讓的情形，包括受讓公司名稱、金額、利費率及違約金計收等)，以契約或書面方式，清楚告知消費者。

第五，建立逾期案件委外催收作業相關規範，包括委外機構的遴選標準、催收時應遵循行為規範，並定期查核。

據金管會到2024年1月底統計，全體金融機構對國內租賃業的授信餘額約3000多億元，占全體金融機構授信總餘額比率低於1％。大部分銀行皆表示，對於三家上市租賃公司，多以短期、中期、長期放款及保證商業本票等方式提供融資。

金管會在報告中，也揭露三家上市租賃公司的業務規模。三家合計業務規模量約為6,700億元，占整體租賃業業務規模7,500億元的90％，業務型態大致可分為5大類，包括資本性租賃、營業性租賃、商品買賣分期付款（包含先買後付）、應收帳款買賣(主要是車輛融資)、資金貸與。

首先，在BNPL業務上，三家上市租賃公司合計業務量約280億元，占三家租賃公司整體業務規模量約4％；個人車輛融資業務約2,860億元，占三家整體業務規模量約43％；法人融資業務量合計約3,560億元，占三家整體業務規模量約53％。

金管會強調，三家上市租賃公司合計提供法人融資的比率，大於其整體業務規模50％，顯示仍以提供中小企業資金融通為主。辦理BNPL及個人中古車車輛融資等所衍生的爭議，已由強化上市櫃租賃公司內控作業程序，及租賃公會訂定自律規範來處理。

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