新青安政策受首購族青睞 去年第4季逾三成房貸戶受惠
由於新青安政策房貸相當優惠，包括最高可貸一千萬元、寬限期最多五年與最高40年期的房貸期限，加上補貼後利率僅剩下1.775%，因此相當受到首購族的喜愛。據統計，去年第4季新青安的撥貸戶數約1.8萬件，對比聯徵中心去年第4季房貸樣本數5.4萬件來看，平均每3件房貸就有一戶是新青安。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行3月下旬升息半碼，但為了照顧年輕人，政府再度補貼升息的半碼幅度，更讓新青安房貸與一般房貸的利差拉大，更顯得新青安政策優惠，加上最多5年寬限期與40年期的房貸，更可降低短期內的利息支出，從統計核貸資料可發現，從去年9月開始核貸的數量與放款金額就開始增溫，顯見新青安有穩定市場信心的效果。
統計顯示，從去年9月新青安的撥貸數量就達4,768戶，撥貸金額約340億元，隨後維持一路成長態勢，高峰落在今年1月份的6861戶，撥貸金額高達503億元，累計新青安房貸統計數字，上路七個月，2月底已有36,388戶使用新青安優惠房貸，撥貸金額達2640億元，平均每戶撥貸約725.6萬元。
曾敬德指出，新青安是現在還能夠申請2%以下的房貸方案，有購屋意願的首購族應該優先使用，相對民銀房貸一族並無法享受到政府補貼的優惠，不過須留意利率補貼有期限，並非房貸期間都適用，不過若擔憂到期後利率問題，到時候也可以將寬限期、房貸利率等條件納入考量，試算轉貸後符不符合自身財務需求。
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