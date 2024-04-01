獨／元大銀行董事長 總座張財育內升呼聲高

元大金控今日公告旗下元大銀行董事長蔡明修請辭董事長一職，接替人選令外界矚目，市場傳出將由現任總經理張財育升任銀行董事長，但該消息元大金則未予證實，僅表示一切等銀行召開董事會決定。

張財育可說是老元大人，出身元大證券的他，在元大銀行擔任副董事長、總經理經過很長一段時間，也非常了解元大金控集團長期發展的策略目標，因此成為目前呼聲最高的人選。

相對於其他金控不斷有來自其他金控的高層空降，身為前五大獲利金控的元大金，則傾向子公司董總等多個重要職務在內部拔擢人才內升，也讓內部一手培育或是長年一起打拚的人才，有更多出頭的機會，元大投信總經理陳沛宇出身自元大金控第一、二期的MA，而張財育則是元大金控經營團隊相當具有代表性的一員。

元大金控今日發布重訊，子公司元大銀行董事長蔡明修因退休請辭董事長一職，於4月11日起生效，元大金指出，新任人選將於元大銀行董事會選任後另行公告，因而引外界矚目接替人選。蔡明修於2023年8月接下元大銀行董事長一職，曾任大眾銀行總經理，熟稔財金、風險管理領域，具扎實的金融實務經驗，2016年大眾銀行併入元大金控後，轉任元大金控總稽核。

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