最實質兒童節禮物 凱基證券連10年助偏鄉學童英語學習

凱基證券捐助之凱基慈善基金會長期關心偏鄉教育，十年來持續推動「愛，讓機會萌芽」計畫，長期協助南投、嘉義、屏東、臺東縣等地偏鄉以及資源不利地區的學童營養補充及英語學習。凱基慈善基金會2024年度英語學習補助計畫即日展開徵件，期望這份最實質、最有意義的兒童節禮物，能持續幫助偏鄉學童透過提升英語能力與世界接軌。

政府推動「2030雙語政策」計畫，讓英語在2030年也能成為台灣社會主要語言，在英語學習上，都市孩子可以上補習班、安親班或由家長協助學習，但偏鄉少有安親班，家長束手無策只能仰賴學校，然而偏鄉學校英語教師難聘，孩子的英語學習就更加困難。凱基慈善基金會「愛，讓機會萌芽」計畫推動教育的永續發展，希望消弭因外在因素的教育資源落差，讓偏鄉孩子也能享有公平的學習環境。凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示「孩子可能不清楚現在學英語有甚麼用，但有了國際通用語文的基礎，將來不管是體育交流、音樂會友，就能夠在國際平台上與其他國家孩子溝通，創造未來無限可能。」

「愛，讓機會萌芽」計畫持續展現成果，例如嘉義縣水上鄉永安國小地處偏遠，聘請老師不易，透過補助孩子可一對一上線上英語課，與外籍老師即時對話，校長周沛玲表示，以線上課程彌補師資不足，小朋友根據不同程度提升自己聽說能力，對於縮短城鄉差距相當有幫助，幾位學生的英語程度在升上國中後更讓老師驚艷；另外雲林縣溝壩國小校長石洧昱表示，穩定的補助讓學校可開辦高年級英語課後社團，孩子有機會加深學習英文；屏東縣隘寮國小則透過凱基的補助推動英語閱讀，讓孩子在老師導讀下不會討厭或害怕英文，校長郭宗烈亦鼓勵孩子為自己喝采，偏鄉孩子不弱勢。

凱基慈善基金會2023年度共計補助嘉義、台東縣等41所學校弱勢學童營養早餐，以及南投、雲林、嘉義、屏東縣等65所學校英語學習計畫，2024學年度英語學習補助計畫從即日起到4月30日進行徵件，希望協助偏鄉學童提升英語能力，從小培養與世界溝通能力，創造更多發展可能。

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