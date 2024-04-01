台股 ETF 上周僅10檔規模成長 00939成吸金王
上周台股於再創歷史新高後進入震盪，整體台股ETF平均漲幅僅0.12%，同時因投資人獲利了結，使台股ETF規模不但未增加，反而還縮水68.27億。雖然整體台股ETF規模減少，但仍有10檔規模成長，其中以高股息ETF最受青睞。增幅居冠的統一台灣高息動能ETF（00939），規模甚至逆勢成長超過6％，帶動總規模飛越600億，為上周台股ETF吸金王，也是上市櫃規模第七大台股ETF、第五大台股高股息ETF。
統計至3月29日，台灣掛牌上市的台股ETF共49檔，近一周規模成長的10檔中，就有7檔為高股息ETF。增幅冠軍為統一台灣高息動能ETF，上周獲大量資金挹注，規模暴增38.1億，增幅達到6.5%。若從00939自3月20日的掛牌日計算，這檔ETF上市後連續8天被買超，累積淨申購近64萬張，推動總規模從掛牌時的535.14億，暴風成長88.71億至623.85億。
分析00939獲資金青睞原因，主要來自於追蹤之指數是為台股獨特除權息周期量身訂製，可以在除權息旺季專心領息，淡季專注股價動能，讓投資具備高效率。上周規模不減反增的10檔台股ETF中，00939也是唯一一檔月配息ETF，且領息時間特別設計為月底，是市面上首檔可以讓投資人自組多周期領息組合，搭配其他月中領息的ETF，將月月配升級為雙周配。
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