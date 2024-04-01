擬放寬住都中心發行永續債券 莊翠雲：跨部會研商

興建25萬戶社會住宅預估至少需1兆元融資資金，將研議國家住都中心發行永續發展債券，以降低融資利息財務負擔，但依目前法規，住都中心不能發債；對此，財政部長莊翠雲回應，此部分會跟內政部、金管會詳細討論。

立法院1日邀請財政部、金管會、內政部、國發會專題報告「如何積極推動金融業投注國內公共建設並達成社宅百萬戶政策目標」，並備質詢。

根據內政部在專題報告中提及，目前直接興建社會住宅，地方政府藉由內政部成立的融資服務平台媒合向銀行取得融資，國家住宅及都市更新中心也採聯貸方式取得較低利率融資，未來八年興建資金更為龐大，興建25萬戶社會住宅預估至少需1兆元融資資金，未來國家住都中心將研議發行永續發展債券，以降低中心的融資利息財務負擔。

國民黨立委賴士葆關切住都中心研議發行永續發展債券時程；對此，內政部次長花敬群表示，目前仍要跟財政部、金管會洽談，因為依現行法令，住都中心不能發行債券；莊翠雲則表示，這部分會跟內政部、金管會進行詳細討論。

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