快訊

歐美指ISIS-K要為莫斯科音樂廳恐攻負責 俄外長揭「1點」喊可疑

寶林茶室中毒事件保險理賠有譜 國泰產險回應了

不買乳膠床墊不讓走！跟團遇惡導遊禁錮 37團客怒反制店內「開睡」

永達保經業務菁英大躍進 MDRT年增39%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
「永創新時代 夢想億定達」2024永達業務表揚大會，永達吳文永董事長（左6）及陳慶鴻總經理（右6）率領業務長官齊聚表揚會場，宣示2024年業績目標65億。圖 /永達保經提供
「永創新時代 夢想億定達」2024永達業務表揚大會，永達吳文永董事長（左6）及陳慶鴻總經理（右6）率領業務長官齊聚表揚會場，宣示2024年業績目標65億。圖 /永達保經提供

永達保經今日在陽明山中山樓舉行業務表揚大會，表揚2023年績優表現的頂尖保險業務菁英，相較於多家壽險公司在2023年的新契約保費收入苦哈哈，永達保經統計數據顯示，2023年新契約保費收入達23億元逆勢成長25%、主管人力2414人成長27%、13個月保單繼續率更高達97.7%，可說各項目都交出高成長率的數字。

永達保經創立之初，董事長吳文永即推動MDRT（百萬圓桌），鼓勵業務代表以取得MDRT會員資格為目標。MDRT需要有卓越的專業知識、嚴格的道德行為和卓越的客戶服務，是全球公認為人壽保險和金融服務業務的最高標準。2023年永達MDRT會員人數成長39%，共計357位達成，10位業務菁英取得MDRT終身會員，目前累計105位，使永達形同已成為MDRT催生機。

永達保經董事長吳文永也在受訪時指出，永達之所以能吸引許多百萬圓桌會員及業務行銷人才，是因為永達強調的是創業，永達尊重創業夥伴：「這些人才是來創業當老闆，不是來找工作的！老闆是被服務，不是被管。」吳文永強調，永達對這些業務行銷人才，是以扶持其事業的發展，以服務代替管理，因此相較於一般公司是行政管業務，永達的行政部門反而是來服務的，也讓人才有尊榮感，就會有信心；他並指出，除此之外，其事業還可以繼承，另外工作15年，可以申請退休，這些都是很好的福利。

另外，公司設備和制度也有利招攬業務人才，吳文永強調永達有四大核心競爭力，包括有最優質的訓練系統，把兩岸所有高手當成一個單位來經營，在該平台上有各方行銷高手匯集，第二，有最好的組織獎金制度，且事業可以繼承、世襲，第三，有很強的後勤支援；第四，有優質的獎勵和學習環境，帶行銷高手去世界各地觀摩。

永達也指出，受利率調整幅度保守及部份商品轉型因素，2023年台灣壽險業新契約保費收入為17年來新低，衰退13.1%。在大環境市場不佳的情況下，永達保經透過優化服務流程，七項e化線上管理，包含：定聯服務系統、線上保單健檢、e-Power業務服務智能秘書、e-Report「保險經紀業務整合管理系統」新型專利的報表、e-Learning線上數位學習平台、e-Action行動投保、遠距投保，不管是在客戶端還是業務端，提升數位服務軟實力，滿足客戶服務需求，這也讓永達能突破困境，逆勢成長。

永達在2023年亦持續優化制度，鼓勵業代有吸引高手將組織做大的思維，從共享角度鼓勵增員，每增員一位符合獎勵辦法即獎勵現金2萬元；達成晉級並通過觀察評估期，獎勵金總額高達310萬元。此外，將台灣成功經驗複製到大陸，目前永達保經轉投資的大陸永達理保險經紀公司，已設有北京總公司、17家分公司、46個營業據點，2023年期繳新契約保費收入達人民幣20.7億元、主管人力達7238人、MDRT會員人數達成974位、13個月繼續率達96%、業務人員年平均FYP人民幣28萬元。

保費 保險

延伸閱讀

2月壽險保費入不敷出 淨流出51億元

電價漲、物價也一直漲！每月5萬退休金夠嗎？專家授5招擊敗通膨輕鬆樂退

評價不高、配息優於去年 法人看好這檔金控股具比價空間

產險前二月保費大增16%

相關新聞

強化資本！新光金將辦理16.7億股現增 預計籌資125億元

新光金（2888）29日公告，董事會決議，將辦理現金增資，預計發行普通股16.7億股，主要用於因應子公司業務發展，轉投資...

股匯不同調 新台幣微貶收31.99元、週月季3線齊黑

台股大漲，不過匯市外資匯出下，新台幣今天開盤不久就貶破32元，隨後則靠出口商撐場，尾盤央行調節下守住32元關卡。新台幣兌...

永達保經業務菁英大躍進 MDRT年增39%

永達保經今日在陽明山中山樓舉行業務表揚大會，表揚2023年績優表現的頂尖保險業務菁英，相較於多家壽險公司在2023年的新...

前立委費鴻泰兒費聿德 AI 做「翻譯貝果」 專攻財報年報

金管會要求全台近2,000家上市櫃公司今年起必須提供英文版財報，與國際接軌，讓翻譯市場商機大增，新創業者則導入 AI技術...

大甲媽祖遶境九天八夜 新光人壽相挺：建議投保旅平險

被譽為「全球三大宗教活動之一」的大甲鎮瀾宮媽祖遶境，今年自4月5日晚間起駕至4月14日為期九天八夜的活動。向來致力於在地...

央行宣布今起調升存款準備金乙戶利率半碼 自身利息成本也加重

中央銀行上周升息半碼（0.125個百分點），銀行紛紛跟進調高存款及貸款利率，央行今日宣布，即日起調高金融機構存放央行準備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。