永達保經業務菁英大躍進 MDRT年增39%

永達保經今日在陽明山中山樓舉行業務表揚大會，表揚2023年績優表現的頂尖保險業務菁英，相較於多家壽險公司在2023年的新契約保費收入苦哈哈，永達保經統計數據顯示，2023年新契約保費收入達23億元逆勢成長25%、主管人力2414人成長27%、13個月保單繼續率更高達97.7%，可說各項目都交出高成長率的數字。

永達保經創立之初，董事長吳文永即推動MDRT（百萬圓桌），鼓勵業務代表以取得MDRT會員資格為目標。MDRT需要有卓越的專業知識、嚴格的道德行為和卓越的客戶服務，是全球公認為人壽保險和金融服務業務的最高標準。2023年永達MDRT會員人數成長39%，共計357位達成，10位業務菁英取得MDRT終身會員，目前累計105位，使永達形同已成為MDRT催生機。

永達保經董事長吳文永也在受訪時指出，永達之所以能吸引許多百萬圓桌會員及業務行銷人才，是因為永達強調的是創業，永達尊重創業夥伴：「這些人才是來創業當老闆，不是來找工作的！老闆是被服務，不是被管。」吳文永強調，永達對這些業務行銷人才，是以扶持其事業的發展，以服務代替管理，因此相較於一般公司是行政管業務，永達的行政部門反而是來服務的，也讓人才有尊榮感，就會有信心；他並指出，除此之外，其事業還可以繼承，另外工作15年，可以申請退休，這些都是很好的福利。

另外，公司設備和制度也有利招攬業務人才，吳文永強調永達有四大核心競爭力，包括有最優質的訓練系統，把兩岸所有高手當成一個單位來經營，在該平台上有各方行銷高手匯集，第二，有最好的組織獎金制度，且事業可以繼承、世襲，第三，有很強的後勤支援；第四，有優質的獎勵和學習環境，帶行銷高手去世界各地觀摩。

永達也指出，受利率調整幅度保守及部份商品轉型因素，2023年台灣壽險業新契約保費收入為17年來新低，衰退13.1%。在大環境市場不佳的情況下，永達保經透過優化服務流程，七項e化線上管理，包含：定聯服務系統、線上保單健檢、e-Power業務服務智能秘書、e-Report「保險經紀業務整合管理系統」新型專利的報表、e-Learning線上數位學習平台、e-Action行動投保、遠距投保，不管是在客戶端還是業務端，提升數位服務軟實力，滿足客戶服務需求，這也讓永達能突破困境，逆勢成長。

永達在2023年亦持續優化制度，鼓勵業代有吸引高手將組織做大的思維，從共享角度鼓勵增員，每增員一位符合獎勵辦法即獎勵現金2萬元；達成晉級並通過觀察評估期，獎勵金總額高達310萬元。此外，將台灣成功經驗複製到大陸，目前永達保經轉投資的大陸永達理保險經紀公司，已設有北京總公司、17家分公司、46個營業據點，2023年期繳新契約保費收入達人民幣20.7億元、主管人力達7238人、MDRT會員人數達成974位、13個月繼續率達96%、業務人員年平均FYP人民幣28萬元。

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