三商美邦人壽去年底RBC 111.09% 2招拚回升到法定標準

三商美邦人壽（2867）2023年因受台美利差居高不下影響，外匯避險成本始終維持高檔，稅後虧損為95.2億元。與2022年相較，整體虧損金額雖已縮減41.4億，然因又逢接軌ICS（新清償能力制度）強化風險資本加計，致使2023年RBC由年中140.23%下降至年末之111.09%，仍處於資本顯著不足。雖然如此，但是三商美邦人壽透過持續調整資產配置，強化股票部位操作，2023年底淨值比已由年中2.84%回升至2.97%，已接近達標，該公司表示對淨值比回升至法定標準以上審慎樂觀看待。

三商美邦人壽表示，已於2024年3月董事會通過各項籌資規劃。除再次通過普通股現增案，並將私募案由原本普通股外，新增納入特別股及國內可轉換公司債，擴大籌資管道。後續各項規劃若能順利推展，RBC未來可望回升到法定標準以上。

三商美邦人壽指出，以今年第1季來說，目前美國聯準會下半年降息態勢已趨明朗，避險成本未來可望下降。在國內外股市持續上漲、美元升值兩大加持下，預期在金融資產未實現獲利回升及外匯利益同步挹注下，整體壽險業獲利表現應可期待。

展望未來，三商美邦人壽將繼續以強化經營體質、改善財務結構為首要任務。相較同業，該公司過往銷售高利率保單較少，因此保險負債資金成本較低，有利於ICS 接軌。此外，業務表現持續良好，整體動能佳。該公司未來將繼續深耕保障型商品及投資型商品保險業務銷售、並積極引進策略投資人、提升投資效益，以達成財務指標標準為目標。

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