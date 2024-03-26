太低了？台大高材生求薪40K 新鮮人該如何談到合理待遇

日前有網友在知名論壇發文求問想了解就業市場行情，懷疑自己在面試時薪水開得太低。原Po台大土木剛畢業，無經驗也無牌，面試了幾間營造公司，月薪開40k，感覺各公司都滿樂意接受這個薪水，懷疑是否開得條件太低？順便也問問這職位薪水都落在哪？

此文一出，釣出許多熱心網友爭相分享經驗，有人直言「太低了哥們，營造廠一定天天都在工地，開五萬也可以」、「年薪才50萬不如去超商打工吹冷氣」、「現在連南部無經驗有些拉到4-4.5萬你台大應該可以再高幾千」、「太低，大公司還有福利跟獎金，小公司這薪水不行，現在缺人至少喊個45K吧，沒達標的不要去」、「如果你開多少就給多少，那就是你開太低了，有良心的公司核薪下來會給比你開的還多」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，社會新鮮人在面試之前，應該對自我價值有清晰的認識，包括從業技能、學術背景、社團經驗等方面，並且事先了解市場行情區間，包括職位的薪資範圍以及同業所提供的待遇，這樣可以確保自己開出的薪資條件，較貼近真實市場行情。

此外，在談薪水時，不僅僅是談數字，更應該強調自己能夠為公司帶來的價值和貢獻。舉例說明你的技能、專業知識和過往經驗，如何能夠幫助公司達成目標，強調自己的價值，有助於面試過程更具說服力，進而拿到符合期待的條件。

曾仲葳表示，距離六月畢業季腳步愈來愈近，有鑑於優質人才難覓，許多企業前進校園鎖定準畢業生，自3月起全台各大專院校園就業博覽會熱鬧登場，1111人力銀行聯合校徵( https://www.1111.com.tw/campusr/hot_list )，搜羅知名企業包括英業達、台達電子、日月光半導體、中信金、凱基證券等相關工作機會，歡迎準備步入職場的學子們大展身手投履歷。

曾仲葳也做出提醒，新鮮人找工作除了考慮敘薪條件，也應該衡量企業提供的員工福利，例如股票分紅、績效獎金、培訓機制、升遷管道、彈性工時等，在講求工作與生活平衡的時代，亦有企業提供優於勞基法規範天數的年假特休，透過其他福利來補強薪資上的期待落差，也都是目前就業市場頗受青睞的招募方式。

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