財政部：降低升息衝擊 新青安房貸由政府同幅補貼半碼

中央銀行3月21日理監事會議決議調升利率半碼，即0.125個百分點，對於各界關注的「青年安心成家購屋優惠貸款」（青安貸款）利率，財政部表示，依據行政院22日召開「升息因應方案會議」決議，基於落實照顧青年政策，協助無自有住宅家庭購屋，降低升息衝擊，除現行由公股銀行自行吸收半碼及政府額外補貼1碼外，就本次升息部分，不論既有貸戶或新貸戶，均由政府同幅補貼半碼至2026年7月31日止。

為協助無自有住宅家庭購屋安家，財政部自2010年12月推出青安貸款，由臺灣銀行等8家公股銀行以自有資金辦理，為擴大政策效益推出青安貸款精進方案，自2023年8月1日起放寬各項條件，其中利率部分，因應升息趨勢，原公股銀行減收利息半碼續辦，再由政府補貼1碼至2026年7月31日止。

財政部表示，為兼顧中央銀行升息之貨幣政策目標及減輕民眾房貸資金壓力，財政部將儘速修正「公股銀行辦理青年安心成家購屋優惠貸款原則」報請行政院核定實施，以落實政府照顧無自有住宅家庭購屋安居之政策美意。

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