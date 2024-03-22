青安房貸免跟央行升息、半碼由政府補貼 公股行庫免流血鬆口氣

財政部今天宣布，「青年安心成家購屋優惠貸款（青安房貸）」利率，不會跟進此次央行升息半碼，將由政府補貼本次升息半碼利息，八大公股行庫則是維持原定補貼半碼不變，不必擔心隨此次央行升息須流血加碼補貼，總算鬆了一口氣。

財政部主導八大公股行庫推出的青安房貸，去年8月起推出額度提高、天期與寬限期更長的新青安房貸，在央行21日理監事會意外升息半碼之下，行政院會今天跨部會協調開會後決定，各項政策支持貸款利率不變，其中，新青安房貸利率也包括在內，財政部隨後發布新聞稿，說明因應升息趨勢，原公股銀行減收利息半碼續辦，政府補貼部分則是從1碼拉高到1碼半，補貼利率期限則是不變，一樣到2026年7月31日止。

財政部指出，為協助無自有住宅家庭購屋安家，財政部2010年12月推出青安防貸，由台銀等8家公股銀行以自有資金辦理，嗣為擴大政策效益推出青安貸款精進方案，自去年8月1日起放寬各項條件，即一般稱為新青安房貸，其中，利率部分公股行庫吸收半碼、政府補貼1碼繼續，而央行21日理監事會議決議調升利率半碼，即0.125個百分點，依據行政院今天召開「升息因應方案會議」決議，基於落實照顧青年政策，協助無自有住宅家庭購屋，降低升息衝擊，除現行由公股銀行自行吸收半碼及政府額外補貼1碼外，就本次升息部分，不論既有貸戶或新貸戶，均由政府同幅補貼半碼。

公股行庫原本很擔心會被要求再多吸收此次央行升息部分，認為已經吸收半碼後，實在無法負荷再多吸收半碼，財政部則是評估，八大公股行庫其中多數均已民營化、股票上市，還有其他非公股的股東，因此尊重公司治理，配合行政院政策，此次央行升息半碼部分由政府補貼，不必公股行庫再多吸收。

財政部表示，為兼顧中央銀行升息的貨幣政策目標，及減輕民眾房貸款資金壓力，財政部將儘速修正「公股銀行辦理青年安心成家購屋優惠貸款原則」報請行政院核定實施，俾落實政府照顧無自有住宅家庭購屋安居的政策美意。

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