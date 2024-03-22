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房貸族看過來！央行升息 合庫房貸利率最快4月15日調升

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

央行昨升息半碼。合作金庫銀行為配合央行貨幣政策，自3月25日起調升活期存款、活儲利率0.125個百分點。定存與定儲（一般／大額）機動利率及固定利率調升0.120至0.125個百分點。

對於房貸族關心的房貸利率，合庫銀房貸指標利率可分「定儲指數利率」及「定儲指數月指標利率」。其中，「定儲指數利率」調整方式為每3個月調整一次，公告生效日為每年3月15日、6月15日、9月15日及12月15日，生效日遇假日以次營業日為生效日；本次預計於6月17日公告生效。

「定儲指數月指標利率」調方式為每月調整一次，其公告生效日為每月15日；本次預計於4月15日公告生效。

至於本次房貸利率調整是否將足額反映半碼升息幅度，以及針對優質首購族（非政策性貸款）地板價是否將為2.185%，合庫表示，利率將於生效前第十天，依台銀、土銀、華銀、彰銀、一銀及合庫公告之一年期定儲機動利率之平均利率訂定。

合庫銀表示，為配合中央銀行貨幣政策，並反映當前經濟狀況及預期未來利率走勢，決定調整各天期存款牌告利率，反應其調整程度，並自3月25日起實施。

合庫本次調整牌告利率方案如下：

一、活期與活期儲蓄存款：

活期存款、活期儲蓄存款及媒體薪資轉帳均調升0.125個百分點。

二、定期存款與定期儲蓄存款（一般／大額）：

機動利率及固定利率各期別調升0.120至0.125個百分點。

儲蓄 合庫 房貸

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