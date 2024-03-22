青安優惠貸款利率 政院決定凍漲

外界跌破眼鏡，央行提前升息半碼，政策房貸利率何去何從？受到高度矚目，據知情人士透露，政院已拍板定案，青年安心成家專案優惠房貸利率將凍漲，由內政部及公股行庫繼續補貼，一直到2026年的7月31號為止。

據相關人士指出，新青安優惠房貸從去年8月上路到現在不到7個月，就要再加0.125%，是政院決定青安利率與央行此次升息脫勾的主因。

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