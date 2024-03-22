第一銀行全國187處據點 23日共同響應關燈一小時

第一銀行持續11年響應全球「Earth Hour 關燈一小時」活動，將於3月23日晚間8點30分，關閉國內187家分行的招牌燈及景觀燈一小時，預估約可省下340度電力，等同功率1000瓦的電器使用340個小時。為擴大響應，亦邀請海內外分行參與「Hour Bank計畫 為地球存下一小時」，共同關注全球氣候議題。

第一銀行持續推動由上而下的綠行動，積極落實建築與設備的硬體優化，截至2023年底完成建置23家太陽能分行、36間行舍取得綠建築標章，更以綠電取代傳統能源供給，降低碳排放，已完成22處營運據點轉供綠電，綠電占比達全行13%，為地球減少約2,386公噸碳排放量；對外向客戶、民眾推出許多綠色商品與服務，以鼓勵改變生活習慣，例如，綠色信用卡、綠色消費性貸款等，提供多樣化的選擇；並開創《一銀陪你聊「新」事》ESG Podcast節目，藉由人物故事及文化內容創造更多價值，並結合永續理念，用好故事的力量邀請大眾一起落實，傳達永續發展的重要性。

在2050淨零排放浪潮下，第一銀行不僅重視金融發展，更以「第一銀行綠色金融教育館」推廣環境教育，以ESG（環境、社會、公司治理）行動為核心，設計寓教於樂的課程，包含綠色融資、氣候變遷、綠建築、風險投資等實體課程，向同仁、客戶及民眾進行環教宣導與實務行動，為提供更優質的環境與服務，教育館正進行軟硬體優化，並接軌國內外淨零排放、綠色金融、環境永續等議題，未來將以中英雙語化、數位化互動的全新面貌登場，共創永續金融生態圈。

商品推薦