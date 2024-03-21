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央行升息！存款利率下周一反映 國銀高層喊苦：對銀行不利

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央行升息 行庫高層主管：牌告十足反映 房貸利率地板價將近2.2%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
中央銀行今天召開理監事會議，會後宣布升息半碼，為去年第2季以來首次升息，金融業全押不升息，央行決定跌破外界眼鏡。記者許正宏／攝影
中央銀行今天召開理監事會議，會後宣布升息半碼，為去年第2季以來首次升息，金融業全押不升息，央行決定跌破外界眼鏡。記者許正宏／攝影

央行今天理監事會意外升息半碼，公股行庫高層主管指出，若央行要求各公股行庫十足反映升息幅度，則明天各行庫決定牌告利率調升半碼，一般首購房貸的地板價就會上升到2.185%，新青安房貸看的郵儲金利率，郵儲又是以六大公股行庫牌告利率為準調整，因此只要十足反映，房貸地板價和新青安房貸都會跟著上升。

行庫高層主管指出，過去幾次央行升息，都有指導行庫要在牌告利率上十足反映，因此各行庫隔天擬定牌告各項存款利率都會跟著央行升息幅度同步調升，中華郵政郵儲金定儲利率等基準牌告利率，是參酌三商銀、台、土、合等六大公股行庫牌告調整，因此在各大公股行庫同步調高牌告反映央行升息下，郵儲牌告利率依往例也會跟著動。

不過，行庫主管表示，新青安房貸屬政策專案房貸，因此還存有政策調整要再多補貼利息或者是不跟進此次升息的彈性空間，但一般房貸地板價則不同，可能就會跟著反映。

公股行庫 升息 房貸

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