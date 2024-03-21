資金需求熱了！國銀對中小企業放款目標 喊逾3800億元

據金管會統計，2024年1月底國銀對中小企業放款餘額9兆7,695億元，月增31億元，與往年1月多因季節性因素而衰退來看，今年不減反增、也是史上第六大量，年增率則連六個月走升到5.31%的近十個月高點，反映企業資金需求已緩步回溫。

銀行局副局長林志吉說，國銀對中小企業放款目標都會考慮經濟成長率，今年經濟成長率比去年高，目標就會有上調空間「預估不低於3,800億元」；市場估全年國銀對中小企業放款增額目標可望上探4,000億元。

國銀對中小企業放款增額目標，是在2023年以3,800億元達到最高，一旦今年增額目標逾3,800億元，將重新改寫新高紀錄。今年新目標預估將在5~6月拍板。

金融圈指出，2024年美國暫停升息，有助企業投資意願增加，一旦下半年啟動降息，有助台美利差縮小，更有望提高進出口商動用外幣放款，市場估中小企業台外幣資金需求動能將會明顯復甦。

國內中小企業多以中小型科技廠、傳產及建商為主，中小型科技廠可受惠庫存調整結束、AI供應鏈而雨露均霑，建商則受惠新青安、房市量能持穩，僅傳統產業成長偏保守。

各研究機構都預估2024年經濟成長率約3%，中小企業放款都與經濟成長率連動並超越下，估2024年中小企業放款年增率可望攀到6%。2023年年增率是5.2%。

金管會是在2005年開始統計國銀對中小企業放款數字，至今18年來，其中就有12個年頭的每年1月放款都呈現衰退，主因是各中小企業12月會有調度跨年的資金需求，但多會在隔年1月還款，因此1月放款量多會陷入衰退。

而2024年1月不減反增31億元，再以年增率攀升到5.31%來看，也是連六個月走揚且探近十個月高點，市場看好企業資金需求動能已全面復甦。

據金管會統計，1月單月對中小企業放款增加前三大，是中信銀、台新銀和永豐銀，各增加93.6億元、86億元和85.7億元；減少前三大則是台企銀、台銀和華南銀，呈現「民增公減」的此消彼漲態勢。