國泰投信勇奪金鑽獎最大贏家

台北金融研究發展基金會主辦的知名基金大獎「第27屆傑出基金金鑽獎」揭曉本年度獲獎基金，國泰投信旗下國泰台灣高股息基金獲得國內基金獎、國泰豐益債券組合基金獲得海外基金獎、國泰美國費城半導體基金（00830）、國泰永續高股息（00878）同時榮獲ETF大獎，國泰中小成長基金則入圍基金獎，國泰投信此次獲頒四項基金大獎、一項入圍，為獲獎最多之投信業者，包辦國內、海外、ETF三項基金大獎，以驚人實力抱回多座獎盃。

國泰投信由董事長張錫、資深副總吳惠君親自帶領傑出基金經理人團隊出席頒獎典禮，張錫表示，國泰投信有近百位的投研團隊，旗下多檔基金及ETF經歷過市場多空檢驗始終屹立不搖，績效有目共睹，國泰投信連續多年獲得以嚴格評選著稱的金鑽獎評審團肯定，是對國泰最大的鼓勵和加分，國泰投信也會秉持著嚴謹負責的態度，為客戶把關資產、提前掌握契機，共同創造財富最大價值；張錫建議投資人，台股近期在2萬點震盪，透過基金定期定額，長久存股打造微笑曲線，避免追高殺低的人性誤判，就能彌平高、低點價格影響。

國泰投信成立24年以來，引領台灣資產管理市場，目前管理總規模持續領先業界，旗下69檔基金及ETF規模超過9,692億元，總受益人數高達238多萬人，此次獲獎的國泰永續高股息獲獎連連，更是集保最新統計中，學生族、上班族、家庭主婦持股最多的標的！締造多項ETF新里程碑，引起後續市場仿效。

00878為台灣首檔ESG加上高股息設計的ETF，也是首檔具備季配息機制的股票型ETF，近一年配出1.37元，平均填息天數4.5天，其核心理念不僅是對高殖利率的要求，而是以合理的股息做為下檔保護，成立近四年以來，股利及資本利得的總報酬率表現優異，歷經疫情、AI股領漲的市場多空洗禮，可以明顯看到00878獨具的追漲抗跌特性，2023年追蹤的標的指數「MSCI台灣永續高股息指數」含息報酬率高達47.8%，遠高於台灣加權股價報酬指數的31.5%，是真正經得起市場震盪考驗的優質ETF。

另一檔與00878並列ETF大獎的國泰美國費城半導體基金，其追蹤的費城半導體指數受惠AI浪潮，2023年總計上漲65%，傲視其他美股指數，今年相關產業包括輝達、超微、台積電等AI類股持續助攻，股民必備的基本面亦有所支撐，可望繼續保持亮眼領先漲勢。00830堪稱國民半導體ETF，成分股涵蓋半導體上中下游產業鏈，全面掌握半導體長期成長契機。

除了00878和00830兩大王牌ETF獲得評審團一致肯定，國泰投信發行的共同基金由資深專業團隊操盤，這次獲選國內基金獎的國泰台灣高股息基金，產業配置以半導體、電子零組件、AI類股為主軸，搭配低波高息股，布局台股長線漲升契機。而自2001年成立以來的國泰中小成長基金走過牛熊市考驗，堪稱是基金界的長青樹，此次亦有入圍。

連兩年抱回海外基金大獎的國泰豐益債券組合基金布局於投資等級債、新興市場債及短債等，透過經理人靈活配置不同券種，有助掌握停止升息後的債市多頭機會，也因此在多檔海外基金中，深獲評審團青睞。

國泰投信為慶祝旗下基金獲獎大滿貫，3月22日起至4月30日，透過國泰投信的電子交易平台申購國泰台股全系列基金，不論單筆申購或定期定額，手續費只要0元！(詳情可見國泰投信官網https://cathaysite.tw/NwNWnDY )