聯準會立場轉向政策正常化 鎖定投資級債與高股利股票雙收益來源

原先以對抗高通膨的貨幣政策，因有強韌的經濟支撐聯準會得以維持利率水平一段時間，並等待適當時機再審慎降息，等於提供一張不須急於升息的通行證，當前聯準會立場已轉向導引政策正常化，即周全穩定物價與最大化就業的雙重目標，在通膨放緩的最後一哩路仍具挑戰，也將持續左右利率前景的預期之下，投資人佈局宜更加審慎。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克（Edward Perks）分析，有兩大因素看好債券資產，一是「利率維持高檔為債券總報酬加分」；二是「股票盈餘殖利率相較於債券殖利率持續下探」。

首先，固定收益投資中存續期舉足輕重，例如利率低檔期的2022年，於升息之前，持有存續期對債券不利，但時至2023年利率水準攀至高檔，存續期便成為債券爭取總報酬機會的有力加分項。依歷史資料估算，各債券指數殖利率同步下降一個百分點時，依債券殖利率、凸性與存續期估算，美國公債、投資級債與非投資級債都有一成以上的總報酬，又以投資級債近13%的表現空間最為出色*。

再者，比較史坦普500指數盈餘殖利率與美國複合債殖利率，顯示債券正處於近20年來最具吸引力的時刻，此外美國投資級與非投資級債現今殖利率分別為5.12%與7.86%，高於疫情前十年平均的3.41%與6.69%；價格則皆約落在92，也是低於疫情前十年平均的107.12與99.88，殖利率高、價格低造就債市收益與總回報雙重利多。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金現階段看好投資級債，債息和價格都相對具吸引力，同時能發揮多元分散和提供優質收益水準、潛在長期總報酬等三大機會。儘管當前債優於股，但經理團隊認為多元分散、精選標的策略依然能參與廣泛的股市漲升契機，特別是今年企業有望實現低雙位數的獲利成長，有利股市漲幅更為廣泛與健康輪動，其中高品質股利股能提供收益且評價面極具吸引力，也分散集中大型科技股的追高風險。目前配置比為債六股四，其中，廣泛持有逾200檔債券，鑒於現階段市場利率波動較高，相對以短中天期債為多，較長天期債則審慎佈局，整體持債平均存續期約5.5年，積極爭取潛在資本利得機會也同時控制波動風險