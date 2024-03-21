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「以永續知識力打造全新碳時代」宣導會 由 CDP 台灣發表會首開序幕

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所為落實上市櫃公司永續發展行動方案(2023年)，推動上市公司設定減碳目標、策略及具體行動計畫，引領企業淨零，並協助上市公司揭露溫室氣體範疇三資訊，今年與 CDP 及其在臺灣的夥伴 BCSD Taiwan 交流合作，共同舉辦「以永續知識力打造全新碳時代」的一系列宣導活動，藉由推動參與碳揭露計畫（Climate Disclosure Project），提升企業重視碳管理，而據以評估企業未來面對氣候變遷的風險和機會，並擬定對策。

CDP 為全球最大的碳揭露非營利組織，其環境資訊揭露近年受到投資者及企業的高度關注，目前逾740多家管理資產超過130兆美元的投資機構要求公司透過 CDP 進行揭露，且340多家總採購金額逾6.4兆美元的企業要求供應鏈廠商進行 CDP 揭露。藉此宣導會參與 CDP 活動，可強化我國企業接軌國際規範，活絡供應鏈碳揭露，更可以引入國際資金投資我國優秀企業。

該宣導會於3月22日辦理首場「CDP 台灣發表會」，除表揚本屆獲得 CDP 氣候變遷及水安全之A級企業外，並邀請 CDP 影響長 Nicolette Bartlett，主講全球的標準及趨勢走向，及企業代表分享揭露框架、數據使用、自然揭露（TNFD）等議題，協助上市公司掌握永續前瞻資訊。另將於今(2024)年4月至12月對上市公司展開一系列宣導課程，期望全面提升永續人才培育，助力企業邁向淨零轉型。

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