聽新聞
test
0:00 / 0:00

銀行打詐 6新招管人頭戶

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
打人頭戶，金管會再責成銀行公會提出六大新措施。圖／聯合報系資料照片
打人頭戶，金管會再責成銀行公會提出六大新措施。圖／聯合報系資料照片

知情人士透露，金管會指示銀行公會在上月底開會，討論在銀行的疑似不法或異常交易帳戶管理規範中，從兩大方向提出六大強化新措施，其中最引人矚目之處，在於金管會對人頭戶的管理，已從一般民眾延伸到「小企業主人頭戶」，尤其是設立未滿半年的小型企業，未來在銀行開戶將面臨更嚴格審查。

去年國內銀行發生一起被檢調搜索的內神通外鬼詐騙案例，其中三個涉案的嫌疑人都是企業戶，金管會警覺人頭戶已經從一般個人擴大到化身企業戶，銀行公會為此找國銀開會，增加更多人頭戶的態樣，而且決議未來從嚴審查企業戶的開戶。

據指出，金管會除了找銀行公會開會，也將和經濟部跨部會協商，解決小企業戶被當人頭戶的問題。銀行公會將先行文經濟部，希望經濟部在受理公司行號申請時，加強審查上述的驗證措施，避免發生更多公司行號「虛設」，實際上是空殼人頭戶的情況。

銀行公會上月底找銀行開會，其中在個人戶方面，未來在人頭戶或異常帳戶的可疑態樣將新增三種態樣，第一，客戶開戶之後，達特定金額以上款項「密集」（以往為立即）存匯入，且又迅速移轉者；第二，存款帳戶久未往來，突然向銀行申請網路銀行，並故意前往非原存行辦理申請約定轉帳帳號；第三，客戶每筆存、提金額相當且相距時間不久，並達特定以上金額者。

另外則是鎖定小企業戶被當成「人頭」的情況進行防堵，共提出三個新方案，除了前述設立未滿半年，未來開立帳戶時，將被銀行要求強化身分驗證及開戶審核，尤其公司營運項目和登記地址的合理性列為審查重點之外，另外兩項強化查核方案為，第一，企業戶的審核設立是否達一定期間、資本額是否達一定金額以上、是否有營業事實證明、登記地址和申請開戶分行是否具地緣性、首次往來客戶包括負責人選擇開立帳戶原因的合理性；第二，企業戶遭註記為警示戶時，銀行內部系統就其負責人資料註記，該負責人後續開立新帳戶，應加強審視開戶動機的必要性及合理性。

銀行業者坦言，的確發現愈來愈多人頭戶以小企業戶名義申請帳戶，資本額從五萬、十萬，到一百萬元不等，這些小企業若設立未滿半年，未來開立帳戶時，將被銀行強化身分驗證及開戶審核，尤其公司營運項目和登記地址的合理性，更列為審查重點。舉例來說，若登記地址和其他公司「重複」的情況太多，尤其是「共用辦公室」情況太離譜，就會被銀行認為異常。

銀行業者說，目前發現的企業人頭戶，很多是以「企業社」為名，營業項目包羅萬象，除了有進出口貿易商，也有早餐店、餐廳，或水電工、網路拍賣公司等，最可疑的跡象就是所謂的「共用辦公室」，若到經濟部公司登記觀測站，經常可見同一地址登記十、廿家公司，由於公司登記只要有門牌號碼，因此虛設行號情況嚴重，讓企業人頭戶隱身其中。

客戶 網路

延伸閱讀

網路詐騙不絕 打詐國家隊！

節水有方 中華汽車獲頒經濟部水利署優等獎

春節前TikTok來台曾與數位部會面 唐鳳：我們約它來談的

滙豐銀獲金管會核准 開辦財管2.0

相關新聞

銀行打詐 6新招管人頭戶

知情人士透露，金管會指示銀行公會在上月底開會，討論在銀行的疑似不法或異常交易帳戶管理規範中，從兩大方向提出六大強化新措施...

新壽增資案 黃天牧首度約見吳家兩兄弟

金管會主委黃天牧昨天上午在保險局長施瓊華、銀行局長莊琇媛陪同下，針對新光金控增資案首度約見新光金大股東吳東進、吳東亮兩兄...

獨／打人頭戶 金管會盯上企業主 責成銀行公會提出六大新措施

據知情人士透露，金管會已指示銀行公會在上月底開會，討論在銀行業者的疑似不法或異常交易的帳戶管理規範中，從兩大方向提出六大...

為新光金現增！黃天牧周三約見新光吳家2兄弟 引外界高度矚目

金管會主委黃天牧今日上午在保險局長施瓊華和銀行局長莊琇媛的陪同之下，為新光金增資一事首度約見新光金大股東吳東進、吳東亮兩...

對談內容曝光了！金管會首約談新光吳家兄弟 黃天牧提兩大重點

金管會主委黃天牧20日約談新光金（2888）大股東、經營團隊，包括吳東進、吳東亮、彭雪芬夫妻、新光金董事長陳淮舟、副董吳...

全球人壽靠四支柱奔下一個30年 總座：併購非首要目標

全球人壽今年創立滿30周年，20日以「全球30，因愛而在」為30周年主題並召開記者會，全球人壽董事長林文惠表示，全球人壽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。