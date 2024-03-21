銀行打詐 6新招管人頭戶

知情人士透露，金管會指示銀行公會在上月底開會，討論在銀行的疑似不法或異常交易帳戶管理規範中，從兩大方向提出六大強化新措施，其中最引人矚目之處，在於金管會對人頭戶的管理，已從一般民眾延伸到「小企業主人頭戶」，尤其是設立未滿半年的小型企業，未來在銀行開戶將面臨更嚴格審查。

去年國內銀行發生一起被檢調搜索的內神通外鬼詐騙案例，其中三個涉案的嫌疑人都是企業戶，金管會警覺人頭戶已經從一般個人擴大到化身企業戶，銀行公會為此找國銀開會，增加更多人頭戶的態樣，而且決議未來從嚴審查企業戶的開戶。

據指出，金管會除了找銀行公會開會，也將和經濟部跨部會協商，解決小企業戶被當人頭戶的問題。銀行公會將先行文經濟部，希望經濟部在受理公司行號申請時，加強審查上述的驗證措施，避免發生更多公司行號「虛設」，實際上是空殼人頭戶的情況。

銀行公會上月底找銀行開會，其中在個人戶方面，未來在人頭戶或異常帳戶的可疑態樣將新增三種態樣，第一，客戶開戶之後，達特定金額以上款項「密集」（以往為立即）存匯入，且又迅速移轉者；第二，存款帳戶久未往來，突然向銀行申請網路銀行，並故意前往非原存行辦理申請約定轉帳帳號；第三，客戶每筆存、提金額相當且相距時間不久，並達特定以上金額者。

另外則是鎖定小企業戶被當成「人頭」的情況進行防堵，共提出三個新方案，除了前述設立未滿半年，未來開立帳戶時，將被銀行要求強化身分驗證及開戶審核，尤其公司營運項目和登記地址的合理性列為審查重點之外，另外兩項強化查核方案為，第一，企業戶的審核設立是否達一定期間、資本額是否達一定金額以上、是否有營業事實證明、登記地址和申請開戶分行是否具地緣性、首次往來客戶包括負責人選擇開立帳戶原因的合理性；第二，企業戶遭註記為警示戶時，銀行內部系統就其負責人資料註記，該負責人後續開立新帳戶，應加強審視開戶動機的必要性及合理性。

銀行業者坦言，的確發現愈來愈多人頭戶以小企業戶名義申請帳戶，資本額從五萬、十萬，到一百萬元不等，這些小企業若設立未滿半年，未來開立帳戶時，將被銀行強化身分驗證及開戶審核，尤其公司營運項目和登記地址的合理性，更列為審查重點。舉例來說，若登記地址和其他公司「重複」的情況太多，尤其是「共用辦公室」情況太離譜，就會被銀行認為異常。

銀行業者說，目前發現的企業人頭戶，很多是以「企業社」為名，營業項目包羅萬象，除了有進出口貿易商，也有早餐店、餐廳，或水電工、網路拍賣公司等，最可疑的跡象就是所謂的「共用辦公室」，若到經濟部公司登記觀測站，經常可見同一地址登記十、廿家公司，由於公司登記只要有門牌號碼，因此虛設行號情況嚴重，讓企業人頭戶隱身其中。