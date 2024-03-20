凱基證攜手開發金參與「淨零城市展」 推動永續治理

凱基證券攜手開發金控（2883）參與國發會「淨零城市展」，於綠色金融主題區設置攤位參展，以「魔幻綠樂源」為策展主題，呈現在落實綠色金融、關注氣候變遷及推動永續治理上的努力，並以綠色金融、永續治理及數位創新為展出主軸，傳達推動淨零轉型及ESG的各面向成果。

淨零轉型與永續發展已成為全球企業共識，為響應主管機關「2050淨零排放」計畫， 凱基證券以永續金融為使命，設立永續委員會將氣候變遷因應措施納入公司政策和規劃，響應聯合國永續發展目標SDGs13 氣候行動及SDGs7乾淨能源，設定減碳目標積極使用再生能源。

凱基證券表示，自2022年12月起到2023年12月底為止，已經累計使用超過290萬度綠電，減少約1,400噸碳排，100%完成年度節電措施且達成節電率2%目標。

除響應綠能外，凱基證券97%全台據點響應環保署「綠色辦公」活動，從汰換老舊設備改採高效能設備、永續發展意識及教育宣導到定期追蹤控管，由管理層級帶頭，鼓勵員工節約能資源、減少廢棄物、提倡永續生活。

此外，凱基證券透過金融服務協助推動永續發展，不僅領先同業上架綠色結構型債券（Green Note），滿足專業投資人的資產配置需求，網羅財富管理市場全方位綠色商機。

同時運用資本市場的影響力，協助多家企業暨金融機構評估及定價永續發展債券，連續兩屆獲得金彝獎「綠色金融獎」肯定，而擔任主辦承銷商協助台灣大哥大發行第一檔社會責任債券，近期更獲國際權威財資雜誌頒予「台灣最佳社會責任債券承銷案件」的高度評價。

為落實「與環境共生」的目標，凱基證券並積極推動志工服務，讓員工透過親自參與各項行動瞭解ESG的重要性，包含舉辦多場棲地維護、農事體驗、小農產品支持活動等，而號召員工組隊淨灘活動去年達44場次、參與人數近千人，更是連續兩年創下國內金融業第一的紀錄。

凱基證券積極落實責任金融、金融友善、環境永續、公平待客等相關議題，持續以實際行動為環境永續做出貢獻，以「致力于您的富足人生」的品牌精神，堅守對環境和社會的承諾。