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華南金控法說會報佳音 法人看好總股利水準超過每股1.2元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
華南金控今日召開法說會，法人看好今年每股合計現金及股票股利有超過1.2元水準，圖為華南金總經理李耀卿。本報資料照片
華南金控今日召開法說會，法人看好今年每股合計現金及股票股利有超過1.2元水準，圖為華南金總經理李耀卿。本報資料照片

華南金控今日舉行法說會，外界矚目華南金今年配發股利水準，對於股利政策，華南金總經理李耀卿表示，會朝近幾年來平均股利配發率大約7成至8成的水準來配發，但仍要董事會通過；華南金歷年來最高的配發率大約在86%，倘若以華南金2023年每股EPS為1.58元，8成的配發率計算，法人看好，華南金今年的股利應可望超過每股1.2元。

在SWAP收益上，華南金指出去年大約賺100億，今年大約全年可望有80至90億的收入。

李耀卿表示，在股利發放上，現金及股利的分配，將一併考量，希望是穩定的股利成長，今年華南金賺很多，是否一次發得高，或是超額，仍要回歸到企業或銀行永續經營，包括子公司業務發展需要資本，但至少配發率會朝過去的平均水準來配發，會爭取的董事會同意。

此外，華南金由於股債評價損失減少，而使今年多增加約80億可發放股利的金額，今年會否使用，及使用多少，李耀卿表示都會評估。

李耀卿說明，華銀去年放款成長2千億，已約當總資產的1成，後續放款動能需要資本去支撐的，因此希望採取穩定股利政策，子公司也需要資本額來支撐業務的成長，且若發放股利需要靠借錢，這對公司財務也不好。

對於SWAP，李耀卿表示，觀察一、二個月來的財務數據，的確SWAP收益比預算來得好，因為降息預期往後，且持有外幣存款的金融機構越多，獲利越好，因為全球收益最高的，就是美元，所以美元利率在高檔，對金融機構有利，在SWAP表現上，由於聯準會延後降息，因此今年上半年的表現看來會比預算來得好。

對於華銀持債部位，李耀卿表示，通常固定利率的才會有降息的資本利得，倘若浮動就不會有，目前華銀的持債部位，長天期較多、浮動利率較少。主掌財務的副總張炳輝說明表示，在去年底，華銀的外幣債券固定有7成，浮動約3成，所以降息的話，資金成本可以降低、評價壓力也減少。SWAP的部分，目前殖利率仍在高檔，但由於仍有資金成本及資金來源問題，所以營運量也不會顯著增加，毛收益和去年相較，略為減少。

股利 華南金控 降息

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