高利率時代投資優選 票息為王

美國最新消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）出爐，雙雙高於市場預期，顯示通膨下降緩慢，經濟持續強韌，美債殖利率也應聲反彈。凱基投信表示，市場對降息時程的預期雜音再起，與其猜測美國聯準會利率政策轉向的腳步大小與快慢，債券票息率相對是能見度更高的投資依據。

凱基美國優選收益非投資等級債券ETF (00945B) 預定經理人鄭翰紘表示，息收為各債券報酬主要來源；根據彭博資料顯示，相較於美國投資等級債的4.07%、美國公債的2.58%、全球綜合債的2.26%，美國非投資等級債的平均票息率可達6.12%，明顯具投資競爭力。鄭翰紘指出，目前各類債券價格均自低點收復，與發行價格的差距多已收斂，各類債種的潛在價格收復空間落差不大；因此在經濟溫和成長、利率走勢趨穩下，債券報酬主要來源回歸票息收入，能貢獻高票息率者，將具備息收優勢。

鄭翰紘進一步指出，根據過去歷史經驗，美國非投資等級債不只能提供高票息，當投資期間拉長，非投資等級債所繳出的累積報酬，也同樣能傲視其他固定收益資產。根據彭博資料回測2001年以來各類型債券累積報酬，可以發現美國非投資等級債繳出356%報酬，新興企業債265%，美國投資等級債168%，美國公債96%，顯示長期累積的票息優勢，儼然使美國非投資等級債成為固定收益的長期投資首選。

雖然市場對啟動降息時間點尚未得出共識，但升息循環告終，當前若聯準會按下啟動降息暫停鍵，無異是提供投資人更多時間鎖定利率甜蜜點，建議投資人把握利率下行前的機會布局。凱基美國優選收益非投資等級債券ETF已於3月15日取得核准函，所追蹤指數-彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數，篩選流動性佳的美國企業所發行的非投資等級債，聚焦1-5年到期的BB與B級債券，且只選票息4%以上的固定票息利率債券，以在違約風險可控下追求票息報酬。