高標準重視資安 群益期為期貨業首家通過 ISO 27001 : 2022 驗證

隨著網路科技的蓬勃發展，數位金融服務已廣泛擴展至網頁及手機 APP 等多平台，因此資訊安全與隱私權已成各界關注的焦點。身為國內期貨業的領航者，群益期貨最近成功通過 ISO 27001 : 2022 新版轉版驗證，並邀請到英國標準協會（BSI）蒲樹盛總經理親自頒發驗證證書。在金融業中，穩定和安心是獲得客戶信任的基石，同時也是群益期貨企業使命的體現。此項成就再次突顯了其在資安管理方面的卓越表現，以及對客戶資料安全的堅定承諾。

國際標準化組織（ISO）是國際認可的系統管理組織，除制定工商業服務及管理標準，更訂有相關規範，讓組織在實施及審核維護其資訊安全管理系統時，能依據其風險和法規的要求不斷地更新改進。為提供客戶更安全、安心的交易環境，群益期貨在 ISO 2022 年底發布最新的 27001 : 2022 標準後，便投入整整一年作業準備，主責單位進行 4 大面向控制措施，包括組織、人員、實體及技術控制，對公司同仁進行一系列資安及 ISO 標準培訓，並加強核心交易系統的風險評估和管理，全面提升公司的防護韌性，最終於 2024 年取得驗證。

隨著市場的交易量與客戶數的增加，群益期貨超前部署資源與人力來加強客戶的資訊安全，並將防護的責任層級提升至最高等級，從上到下強化資安意識培訓，加強內控和監督機制。為了維持交易平台的穩定性及安全性，斥資逾億台幣採購高於業界標準的 Tandem 主機系統，此系統與台灣證交所及期交所，所使用者相同等級，不僅大幅提升交易效率，更透過分散式即時資料庫達成多工處理大量交易，並建置多重備援系統，完整落實「客戶體驗優先」的理念。

面對金融科技不斷發展與挑戰，群益期貨將持續思考並提升資訊安全治理，推動資安聯防機制，不斷精進安全防護能力，以確保金融服務的安全性和可信度。除此之外，群益期貨更不忘致力結合「數位」與「人」的力量，持續思考如何提供更好、更創新的金融服務體驗！