00939掛牌首日爆逾77萬張成交量 股價紅翻黑收15.03元

統一台灣高息動能ETF（00939）20日正式掛牌上市，規模衝高至上市櫃台股高股息ETF第六名，早盤以15.31元開高，一度拉升至15.39元，但隨著賣壓加重，午盤過後翻黑，最後一盤爆5,480張賣單，再壓低價格，終場收15.03元，下跌0.08元，跌幅0.52%，成交量高達77萬3,212張。

統一台灣高息動能ETF為統一投信旗下第四檔ETF，也是首檔台股ETF；00939採月配息和月底領息機制，是第一檔可讓投資人自組雙周配的台股高息ETF。

台股企業年報公布已近尾聲，當年度股利政策在5月底前將陸續出爐，00939是為台股除權息周期量身訂做的高股息ETF，其追蹤之指數利用企業最新財報，從全產業精準網羅獲利能力強的高息股，再依據當年度公告的股利率加權，打造優質的高股息投資組合；在除權息高峰後，指數依夏普值動能調整成分股權重。

00939早盤以15.31元開出，一度拉升至15.39元，盤中漲幅逾1%，不過，在午盤過後翻黑，一度下滑至15.01元，最後一盤爆出5,480張賣單，再往下壓低價格，終場收在15.03元。

00939申購時造成風潮，今日以535億元規模掛牌上市，上市櫃台股高股息ETF增加至18檔，總規模高達1.1兆元，00939則居第六大，規模次於元大高股息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、元大台灣高息低波等。