五月天之後 TOYOTA冠名贊助張學友《60+巡迴演唱會》

TOYOTA大動作支持台灣音樂，冠名贊助各項大型演唱會，包含蔡依林、五月天等，將音樂的力量傳遍各個角落。今年更與華語樂壇歌神-張學友攜手合作，冠名贊助張學友《60+巡迴演唱會》。

「歌神」張學友時隔多年重返台灣 TOYOTA邀您見證經典時刻

張學友出道近40年來，以其獨特的嗓音和充滿感染力的演繹走進無數樂迷的心中。本次《張學友60 +巡迴演唱會》不僅是他的第10次巡迴演唱會，更是一場融合芭蕾、管弦樂與流行音樂的盛會，完美展現出張學友對60+個人演唱會的優雅與品味的追求。

闊別數年重返台灣開唱，張學友將於2024/5/31(五)、6/1(六)、6/2(日)、6/7(五)、6/8(六)、6/9(日)一連舉辦6場演唱會，在台北小巨蛋與歌迷們相聚。本次TOYOTA冠名贊助《60+巡迴演唱會》，與張學友一同展現永遠追求更高目標的挑戰精神。TOYOTA邀請歌迷與車迷朋友們一同見證華語樂壇經典，與歌神共創《TOYOTA 張學友60+巡迴演唱會》台北站的美好回憶。

TOYOTA並將在各場次演出日當天，在台北小巨蛋外設置攤位，舉辦「TOYOTA超友愛信箱」活動，歌迷可將想對張學友說的話寫信投進「TOYOTA超友愛信箱」中，TOYOTA會以「友愛郵差」身份將這些信件收集起來，請經紀公司轉交給張學友，傳遞心聲。

《TOYOTA張學友60+巡迴演唱會》台北站門票將於3/30(六)正式開賣，中國信託和泰聯名卡卡友享演唱會限區限量優先購票權益。TOYOTA亦將舉辦一系列贈票活動，按讚追蹤並完成指定任務，即有機會獲得限量《TOYOTA張學友60+巡迴演唱會》台北站門票。此外，TOYOTA更於台北小巨蛋現場規畫TOYOTA VIP專屬通道，讓持TOYOTA門票的粉絲們享受快速入場福利，免於久候。