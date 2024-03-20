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下任總統就職紀念幣改NFT有譜？央行若修法 也許有可能

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
央行今天公布第16任總統副總統就職紀念幣，全面採預購登記，以符合環保永續精神；對於發行總統就職紀念NFT的可行性，似乎已不再那麼排斥。記者陳儷方／攝影
央行今天公布第16任總統副總統就職紀念幣，全面採預購登記，以符合環保永續精神；對於發行總統就職紀念NFT的可行性，似乎已不再那麼排斥。記者陳儷方／攝影

前行政院長陳冲曾經建議給新總統一份見面禮，以NFT（非同質化代幣）發行總統就職紀念幣，將創新歷史與獨步全球，但中央銀行即將發行的第16任總統副總統就職紀念幣，仍舊是金幣及銀幣，不過，央行發行局長鄧延達今日表示，如果未來修法讓央行可以發行數位貨幣，也許就有可能發行NFT。

一改先前對陳冲建議，認為「不切實際」的批評態度，央行這次釋放有可能為總統副總統就職紀念幣的可能訊息，鄧延達說明，改發行NFT形式的總統副總統就職紀念幣的建議，確實激起一些漣漪，但根據現行法規，央行現階段只能發行鈔票及硬幣，中央銀行法並未授權發行虛擬或是數位貨幣。

鄧延達表示，現在的法律架構下，央行恐怕是無法發行NFT，但未來如有修法，也許就有可能發行，舉例來講，央行的數位貨幣研究結果如果可發行，也許就有可能。

央行數位貨幣的進度，預計4月底前完成全面性的意見調查，後續還要舉辦公聽會，以及精進平台設計，並研議法律架構、訂定法規，以配合CBDC（央行數位貨幣）的發行，預計還需要3年以上時間。

央行此次發行總統就職紀念幣採預購登記方式，央行表示，這是第一次全數採預購登記制，符合環保永續概念，民眾的需求多少，央行就做多少，避免浪費，金銀紀念幣是金屬，產製過程中多少也有污染問題，依照訂單製作，就能減少人力等各種資源的浪費，也能兼顧環保永續，央行不會放棄任何進步的機會。或許，這也是央行對於以NFT形態發行總統就職紀念幣不再那麼排斥的原因。

NFT 央行 紀念幣

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