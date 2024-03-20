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迎降息趨勢 高盛資管：投資級公司債龍光煥發

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
目前投資級債殖利率位於高檔。（資料來源: Macrobond, ICE BoFAML）
目前投資級債殖利率位於高檔。（資料來源: Macrobond, ICE BoFAML）

近期聯準會明確表達降息意願，市場普遍預期聯準會將於5或6月開始降息，對於利率敏感度較高的投資級公司債可望迎來另一波上漲契機。高盛資產管理表示，美國降息趨勢確立有利於公司債表現，目前投資級公司債具有三項優勢：總報酬處於近10年高檔，與股市偏低的關聯度，以及正向的技術面支持。

高盛資產管理固定收益董事總經理 Sophia Ferguson 表示，就總體經濟而言，美國經濟動能趨緩但保有韌性，勞動市場保持良好，服務業 PMI 位於52.3的擴張階段，美國消費者在去年第四季的貸款拖欠率為1.7%，遠低於2010~2019年的平均值4.9%（資料來源：Macrobond）；美國通膨雖然仍高於2%聯準會的長期目標，但持續溫和下降，雖然薪資上漲、較高的能源價格等因素可能導致通膨再度走高；但從貨幣政策來看，歐美主要成熟市場的升息循環已結束，在2024年應會開啟降息走勢。

Ferguson 指出，由於債券殖利率處於高檔，目前投資級公司債的總報酬非常具吸引力，以最差殖利率（Yield-to-Worst）而言，目前美元投資級公司債是5.5%，英鎊與歐元的投資級公司債分別為5.6%與3.9%，均為一年前的1倍左右，與疫情前平均水準相較，也在1.4~1.8倍之間，投資級公司債的總報酬正位於近10年的高檔。

面對近期多國股市迭創新高，居高思危更顯得資產配置的重要性，根據過去經驗，在全球股市回檔達10%或以上的期間，投資級公司債能夠展現韌性，自2001年以來，MSCI 世界指數出現過5次逾10%的回檔，同期間投資級公司債不僅跌幅非常低，在2001年2月~2002年9月甚至上漲13%。投資級公司債與股市之間偏低的關聯度，成為在資產配置時降低波動風險的選擇之一。

技術面亦有利投資級公司債表現。Ferguson 指出，由於美國利率急速升高，對於企業來說，發行債券的成本大幅上升，截至今年2月，美國企業債券指數到期殖利率（Yield-to-Maturity）為5.18%，高於票面利率平均，企業借貸成本增加使得長天期企業債發行量減少；從需求來說，受惠於債券殖利率位在歷史相對高檔，對於投資人而言極具吸引力，因此，市場供需仍偏正向。

在產業方面，Ferguson 相對看好銀行業債券，美國六大銀行的利差是A評等的非金融業債券的1.14倍 ，且以核心資本比率（CET1 and Tier 1 Common Equity Ratio）而言，目前資本在500億美元以上的銀行自金融海嘯以來已大幅提高，因此即使淨壞帳率微幅上揚，存款外流雖減緩但仍在上行趨勢，銀行業債券仍能提供不錯的利差投資水準。

股市回檔時，投資級債保持韌性。（資料來源: Bloomberg）
股市回檔時，投資級債保持韌性。（資料來源: Bloomberg）

公司債 美國經濟

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