聯貸市場熱呼呼 北富銀、合庫銀逾百億聯貸案都在今天拍板

聯貸市場熱呼呼。台北富邦銀行與彰化銀行共同統籌主辦世平興業154億元暨世平國際(香港)有限公司美元2.68億元聯貸案順利完成募集，今天正式簽約。本案為台灣半導體零組件通路商史上規模最大之永續連結聯貸案，資金將用於償還既有金融機構借款暨充實中期營運週轉金。

此外，由合庫銀行統籌主辦的星紀元國際130億元聯貸案，獲得兆豐銀行、第一銀行、彰化銀行、華南銀行等同業的熱烈支持完成募集，同樣在今天拍板定案。

台北富邦銀行宣布，與彰化銀行共同統籌主辦世平興業154億元暨世平國際(香港)有限公司美元2.68億元聯貸案，除北富銀與彰銀兩家主辦行外，另獲得兆豐、華南、一銀、合庫、台銀、土銀、中國銀行、農金、台企銀、遠東等12家金融機構熱烈響應，超額認購逾135%，展現銀行業對世平集團強化永續經營的肯定和期許。

世平集團深耕通路產業43年，擁有全亞洲最具競爭力的銷售網絡，代理線超逾50餘品牌，產品組合從基礎到核心元件乃至物聯網解決方案皆俱全，滿足客戶多元的採購需求。秉持服務客戶的職志，世平集團不僅致力提升技術能力的深度及廣度，提供軟硬體兼具的完整技術支持，並積極拓展東南亞及北美市場，優化供應鏈，因應客戶全球化的市場布局，帶給供應商及客戶即時完整的服務，共創雙贏。

身為大聯大控股之重要子公司，世平集團從「公司治理、永續供應鏈、環境永續、永續人才、社會參與」等五大核心面向出發，落實永續作為，助力大聯大控股入選臺灣公司治理100指數成分股、於第九屆公司治理評鑑中名列全體上市公司前5%，樹立永續標竿。本案不僅刷新台灣產業紀錄，更是世平集團首度採用連結永續指標的貸款架構，極具指標意義。透過連結母公司大聯大控股之公司治理評鑑排名，持續激勵世平集團札根永續行動，在追求穩健營運績效的同時，也為同仁和利害關係人創造更大價值，奠定永續發展基礎。

另外，由合庫銀行統籌主辦的星紀元國際130億元聯貸案，獲得兆豐銀行、第一銀行、彰化銀行、華南銀行等同業的熱烈支持完成募集；本案為高雄市特定經貿核心專用區(三)都市更新開發案，基地面積3,650.3坪，預定興建商場、辦公室、住宅等產品，附近有中鋼企業總部大樓、高雄市立圖書館、新光碼頭、高雄展覽館、高雄港埠郵輪旅運中心、高雄軟體園區、近環狀輕軌捷運軟體園區站(C7)、高雄展覽館站(C8)，生活機能佳、立地條件良好。

星紀元公司隸屬國揚集團，該集團隨著經濟發展，從以建築為主，逐步跨足百貨、飯店、休閒、地產等四大領域，除建築多案陸續開工外，台北漢來大飯店於2023年10月開幕，漢神購物中心-台中洲際棒球園區亦正緊鑼密鼓的籌設中。