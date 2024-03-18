快訊

睽違18年！史上第二次「三媽會」 白沙屯媽今駐駕大甲鎮瀾宮

被輿論壓力逼到道歉！惠利全黑圖發文認錯

中職／流程跑完！曾豪駒掌12強兵符拍板 2周籌組教練團

「LINE輔助認證」詐騙又來了 五點建議保帳號平安

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

一種名為「LINE輔助認證」的詐騙手法正在社群平台擴散，詐騙集團假冒親友社群帳號傳送釣魚訊息，誘使人點進假網站並輸入個人資訊，讓民眾防不勝防。全球網路資安業者趨勢科技提醒，接收到身邊親友透過聊天室所傳送的「LINE輔助認證」連結務必提高警覺。

「LINE輔助認證」詐騙手法過去就曾流竄於網路上，近期大量民眾又再次發現收到類似的詐騙訊息。駭客會偽裝成社群上的親朋好友，聲稱需要幫助進行LINE帳號的輔助認證，提供偽造連結。民眾一旦在偽造網站內輸入個人資訊，帳號就會被駭客集團盜用。假網站不只需要輸入電話號碼，還需要輸入帳號密碼跟OTP驗證碼（又稱為一次性密碼），如民眾不小心落入這樣實名認證詐騙的陷阱、輸入電話號碼和OTP驗證碼，將可能發生帳號被盜用、存款被盜領、遭冒名申辦帳號的後果。

許多個人資料與社群帳號緊密關聯，一旦社群帳號遭到外洩，其網路身分就有可能被駭客集團利用成為下一個「斂財工具」。趨勢科技提醒，安裝手機與電腦防毒程式外，還有五點社群隱私防範守則，呼籲民眾留心自身網路安全，避免帳號遭到不肖份子的盜用。

首先是打造「金庫等級」的高強度密碼，安全性高的密碼建議字數至少為12字以上，最好是數字與符號的組合，並搭配大小寫英文字母的組合。

二是雙因子身份認證，等於多加一層防護，使用者需要同時透過兩種方式來登入，例如使用密碼、可提供認證代碼的智慧型手機、甚至是指紋等。

三是定期進行安全審查，例行檢查社群網站隱私設定，確保其正常且安全。

四要檢查每一個授予存取權限的應用程式，控管誰能夠存取你的資料。

第五是隨時關注社群網路平台的更新與發展，讓自己不會因為可能影響隱私的變化而措手不及。

LINE 社群 詐騙集團

延伸閱讀

千萬別點！LINE「輔助認證」詐騙再現 看到這4組國碼也小心有詐

《Apex英雄》ALGS賽事遭外掛駭客入侵 選手被「神仙附體」透視又自瞄

NBA／兩菜鳥大玩「18禁梗」交換球衣 網：他們知道在做什麼

法國證實政府官網遭強烈網攻 駭客團體宣稱犯案

相關新聞

「先買後付」發展快速 卡債風暴恐捲土重來？央行示警：隱藏兩大風險

中央銀行18日在粉絲專頁上指出，先買後付（BNPL）業務在國內發展快速，特別鎖定無法申辦信用卡的年輕人、信用小白，外界憂...

聯貸市場熱呼呼 北富銀、合庫銀逾百億聯貸案都在今天拍板

聯貸市場熱呼呼。台北富邦銀行與彰化銀行共同統籌主辦世平興業154億元暨世平國際(香港)有限公司美元2.68億元聯貸案順利...

股市發燒房市也瘋狂？ 專家：現都看護國神山外溢效應

近期台股在AI與半導體帶動下衝破2萬點大關，且ETF申購金額爆表、吸金上千億元，中央銀行總裁楊金龍示警，投資人要小心「羊...

租賃成怪獸？金管會：已約談3家、年底前交易所將查核

今（18）日立委質疑，國內三家租賃公司已經成為龐大金融怪獸，要求金管會查清楚，銀行用甚麼名義貸款給租賃公司？放款有甚麼不...

證交所今年底 將查核四大租賃公司的BNPL業務

針對租賃公司承作BNPL的最新管理措施，金管會之前表示，除了已要求租賃公司把銀行承作BNPL的規範，也納入其授信規則，而...

網紅誇大ETF效益 金管會：六月前定規範

針對近日台灣掀起ETF的熱潮，立委們擔憂ETF過熱，導致股市動盪。金管會主委黃天牧18日於立法院備詢說，ETF商品本身是中性，仍應提供給投資…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。