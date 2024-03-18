「LINE輔助認證」詐騙又來了 五點建議保帳號平安

一種名為「LINE輔助認證」的詐騙手法正在社群平台擴散，詐騙集團假冒親友社群帳號傳送釣魚訊息，誘使人點進假網站並輸入個人資訊，讓民眾防不勝防。全球網路資安業者趨勢科技提醒，接收到身邊親友透過聊天室所傳送的「LINE輔助認證」連結務必提高警覺。

「LINE輔助認證」詐騙手法過去就曾流竄於網路上，近期大量民眾又再次發現收到類似的詐騙訊息。駭客會偽裝成社群上的親朋好友，聲稱需要幫助進行LINE帳號的輔助認證，提供偽造連結。民眾一旦在偽造網站內輸入個人資訊，帳號就會被駭客集團盜用。假網站不只需要輸入電話號碼，還需要輸入帳號密碼跟OTP驗證碼（又稱為一次性密碼），如民眾不小心落入這樣實名認證詐騙的陷阱、輸入電話號碼和OTP驗證碼，將可能發生帳號被盜用、存款被盜領、遭冒名申辦帳號的後果。

許多個人資料與社群帳號緊密關聯，一旦社群帳號遭到外洩，其網路身分就有可能被駭客集團利用成為下一個「斂財工具」。趨勢科技提醒，安裝手機與電腦防毒程式外，還有五點社群隱私防範守則，呼籲民眾留心自身網路安全，避免帳號遭到不肖份子的盜用。

首先是打造「金庫等級」的高強度密碼，安全性高的密碼建議字數至少為12字以上，最好是數字與符號的組合，並搭配大小寫英文字母的組合。

二是雙因子身份認證，等於多加一層防護，使用者需要同時透過兩種方式來登入，例如使用密碼、可提供認證代碼的智慧型手機、甚至是指紋等。

三是定期進行安全審查，例行檢查社群網站隱私設定，確保其正常且安全。

四要檢查每一個授予存取權限的應用程式，控管誰能夠存取你的資料。

第五是隨時關注社群網路平台的更新與發展，讓自己不會因為可能影響隱私的變化而措手不及。