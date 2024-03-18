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純網銀首家 將來銀行推基金服務

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

將來銀行18日宣布推出基金申購服務，為國內首家推出財富管理業務的純網銀。將來銀行總經理許柏林指出，現代人已經習慣手機下單的模式了，因此將來銀行此次推出基金申購服務，並不擔心使用者在銜接上會有不適應，除此之外，將來銀行目前也以優惠搶占市場，推出無手續費、無信管費優惠，來取得競爭空間。

將來銀行指出，此次基金銷售服務推出3大優惠，分別為：0手續費及0信管費；滿足活動條件開立信託戶可獲200N點並財管會員即可參與抽獎，月月抽中最高10萬N點；每季再抽5萬元旅遊金。

將來銀行表示，此次基金服務有3大特點，推出獨立投資帳戶，將用戶投資損益與日常消費轉帳分開，以便確認投資狀況；APP搭載禮物卡功能，讓親友間可贈送作為理財啟動金，並推出商品分享功能，讓親友分享基金商品，結伴理財。

王國州指出，首批上線約200檔，下半年有望增加至600檔境內基金，若順利取得外匯執照，也會推出境外基金，目前已提供高股息、印度、日本、多重資產等等系列基金商品，前期策略是透過免手續費、免信管費的優惠，來吸引新戶開戶投資、舊戶將戶內資金投入，來與市場其他業者競爭。

將來銀行 高股息

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