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「先買後付」發展快速 卡債風暴恐捲土重來？央行示警：隱藏兩大風險

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
圖為民眾在信義商圈逛街購物情形。圖／聯合報系資料照
圖為民眾在信義商圈逛街購物情形。圖／聯合報系資料照

中央銀行18日在粉絲專頁上指出，先買後付（BNPL）業務在國內發展快速，特別鎖定無法申辦信用卡的年輕人、信用小白，外界憂心恐將重演20年前的卡債風暴。對此，金管會日前已建議租賃業者，將金管會所提出、針對BNPL業務所訂定的指引，納入租賃公會的自律規範。

央行指出，回顧20多年前，當時台灣歷經亞洲金融風暴後，銀行獲利逐漸萎縮，萬泰銀行將日本銀行業小額信貸業務的獲利方式引進台灣，發行台灣首張現金卡「喬治瑪麗」（George & Mary），音似台語的「借錢免利」。持卡人只要現金卡在手便可隨時利用ATM提款（預借現金）。

2001年，「喬治瑪麗」現金卡發卡量突破40萬張，該業務的成功讓許多銀行同業因害怕流失客戶，紛紛加入發卡行列。然而好景不常，2005年下半年起，因信用卡與現金卡發卡浮濫，持卡人信用過度擴張，已無力如期還款，造成雙卡卡債風暴，成為當時嚴重的社會問題。

外界為何憂心BNPL重演卡債風暴呢？央行表示，BNPL為業者提供可讓消費者延後、分期付款的支付方式；其運作方式為，消費者須向BNPL業者註冊，BNPL業者透過自家額度計算方式，給予消費者相應額度。當消費者購買商品，並使用BNPL時，BNPL業者向商家收取服務費（約4%~9.5%不等），並先將商品款項墊付予商家，消費者則在拿到商品後，於一定期間內向BNPL業者償還墊付款。各業者提供的具體條款雖有不同，但根據美國財政部通貨監理署（Office of the Comptroller of the Currency, OCC）的定義，BNPL就是「分4期或更少的期數付款且無須收取額外費用的貸款」，雖然換上新名字，但性質很雷同於信用卡的分期零利率。

BNPL在台灣掀起話題的潮流前，其實在國外已行之有年，新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，BNPL產業更是迅速地增長。費城Fed研究指出，自2019年來，美國BNPL交易量快速成長；市場調查機構Research and Markets則預期，2024年全球BNPL市值可望達6,332億美元，2029年可望突破1兆美元。

許多調查顯示，財務脆弱的個人特別有可能使用BNPL，使用者主要為年輕人、無法從傳統管道取得信用（例如向銀行申辦信用卡、各式貸款等），以及財務狀況較差的族群。紐約Fed最新研究顯示，財務脆弱者頻繁使用BNPL，且似已將其作為常規支付選項；不過，也有少部分的財務穩健者經常使用BNPL從事高額消費，主要著眼於透過BNPL可省下須為高額消費支付的信用卡分期利息。

對商家來說，支援BNPL不僅能觸及的客群更廣，亦可在消費者購物的瞬間即取得貨款，且若消費者不願還款，亦是由BNPL業者來承擔風險。

事實上，BNPL暗藏不少風險，例如，BNPL鼓勵人們做出逾越承受能力的消費；2022年，慈善機構Citizens Advice針對英國BNPL使用者的調查結果指出，逾40%使用者已陷入以債養債的困局。

再者，BNPL不適用於銀行及其他金融機構的傳統金融法規，消費者遭遇問題時往往無法向監管當局反映，已有許多國家監管當局示警注意BNPL的風險、要求BNPL業者加強自律，並呼籲或已著手修法，將BNPL納入監管範圍。例如，許多歐洲國家認為BNPL本質與信用雷同，包括英國、荷蘭、法國等國多已將BNPL視為信用行為，由金融監理當局加以監管。

信用卡 央行 消費 金管會

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