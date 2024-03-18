純網銀首家！將來銀行開辦財富管理業務 雙0優惠搶市

純網銀將來商業銀行 NEXT BANK 18日率先宣布開辦基金銷售業務，不僅推出震驚市場的申購手續費、信託管理費通通0元的超殺優惠，更獨創「禮物卡」功能，作為啟動親友開啟投資的「理財金」，堪稱近期最殺最吸睛的財富管理服務。

「將來商業銀行」指出，身為首家推出申購基金服務的純網銀，為推廣普惠金融及降低客戶投資成本，首波即推出「富1代理財提案」三大好康及APP三大特點來服務客戶。三大好康是0手續費0信管費以及滿足活動條件開立信託戶可獲200N點和成為財管會員就有機會月月抽中最高10萬N點，每季還有機會再拿5萬元旅遊金！三大特點則是以客戶角度推出獨特投資帳戶、禮物卡及商品分享功能，方便客戶使用。

將來商業銀行提供不限單筆或定期定額申購手續費及信管費通通0元的超低優惠，目前國人最為熟知的連結基金如元大0050 ETF連結基金或元大0056 ETF 也都在首波上架商品範圍裡，可讓客戶一樣參與ETF投資並就本身需求選擇配息或不配息級別交易，來獲取定期配息或是累積再投資以擴大複利效果，同時也會提供目前熱門的高股息、印度、日本、多重資產等等系列基金商品，已上架或即將上架的基金公司包括元大投信、中國信託投信、兆豐投信、安聯投信、群益投信、施羅德投信、野村投信、國泰投信、富邦投信、統一投信，投資人隨時可拿起手機登入將來銀行APP查看熱門基金，好好規劃申購適合自己的基金商品，再搭配「富1代理財提案」可以說是業界最不容錯過的財富增值方案。

受惠於純網銀迥異於傳統銀行的網路金融特性，將來商業銀行在基金交易介面與功能設計上力求簡單清楚，「讓理財變簡單」，投資人可自行透過APP操作，彈指間就能完成理財規劃，其APP三大特點包括其獨特的投資帳戶讓投資損益一眼明瞭，不再跟平日消費轉帳支出混在一起；精選境內優質基金，讓投資輕鬆又簡單；獨創的「禮物卡」功能，不僅讓親友間贈送禮物卡、寫上祝福話語，還可作為對方第一筆理財啟動金，讓投資成為親友間的共同目標，一齊往財富自由的路上前行。商品分享則可讓親友間分享重點基金商品，能讓彼此間更有話題，一起結伴理財。

將來商業銀行分析，透過數位裝置如手機進行投資理財，已成為普羅大眾之日常活動。身處數位時代，每個人都應該為自己進行理財投資，以完成人生不同階段的生活目標，藉由上述將來商業銀行所提供之「富1代理財提案」三大好康及APP三大特點功能，即可體驗便利、易懂的投資流程。

將來銀行係台灣三家劃時代純網銀之一，由中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行、關貿網路等台灣6大殷實企業合資籌建，以金融與科技的專業，致力讓財務的事變簡單。