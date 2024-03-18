股市發燒房市也瘋狂？ 專家：現都看護國神山外溢效應

近期台股在AI與半導體帶動下衝破2萬點大關，且ETF申購金額爆表、吸金上千億元，中央銀行總裁楊金龍示警，投資人要小心「羊群效應」防範風險。然而股市發燒，房市是否也瘋狂？房市趨勢專家李同榮認為，股市房市雖然長線走勢會同步，但短線不一定同調。不過目前個股集中在「護國神山」外溢效應，房巿榮景也集中在「科學園區」的外溢效應，

李同榮指出，從1990年到2023年這33年，長期持有股市的人（以大盤指數為基準），從指數4530點到17930點（2023平均指數）獲利達2.96倍，而同期間長期持有房巿者（以台北房價為基準），從每坪房價18萬到71萬元，獲利為2.95倍，長期投資股市與房巿幾乎是打成平手。

在此之前20年在台灣處於開發中高成長環境，投資股市與房巿幾乎獲利同樣近十倍，可見長期持有股市與房市都會隨經濟增長基本面的榮衰而出現同步的漲跌，

惟股市會先反應經濟基本面，是經濟榮衰的先行指標，而經濟榮衰則是房市的先行指標，房市漲跌，則往往是反應經濟榮衰之後的市場現象，「經濟基本面會好，股市反應在先，房市反應在後」，所以股房市長線雖同步，但短線則不一定會同調。

李同榮說，2024 Q1至今，股市因反映Al產業的前瞻性與半導體業後勁衝破2萬點，股市表現雖強勁，但漲幅過度集中，也是市場一大隱憂，未來可能會有大幅波動。同樣的，目前房市表現也因股市發燒游資增多，及新青安貸款的威力，剛需購屋信心大增，買氣受刺激而促使交易量大增，房價是否會與股市同步持續上漲，端看區域表現。

他說，如同股市一樣，目前個股集中在「護國神山」外溢效應，房巿榮景也集中在「科學園區」的外溢效應，未來半年房市交易量會因經濟表現較佳而交易活絡，但房價表現區域強弱分明，部分地區仍然面臨房價調整壓力，明星地區房價也會因超漲過多而出現價格鬆動。

李同榮分析，股市會因全球影響與短線消息面刺激而有上下波動，變現性也較強，按一個買賣指令，隔天就有資金的進出；而賣一棟房子，快則一到兩個月，慢則半年甚至一年，所以短期除非重大利多或利空，房價的波動較穩定。所以股市的短線進出，不一定穩賺不賠，而房市只要掌握景氣循環的高低點，就算短線被套，中線就能轉虧為盈。