（即時短評）投信業者要管財經網紅並不容易 死角在這裡

對於財經網紅的管理，金融業者認為，儘管金管會擬透過業者，來強化對網紅的管理，但因為金管會目前的權限只能管投信業等金融業者，不能直接管到網紅，因此，就會產生管理上的死角，倘若網紅自己製播財經節目、對外販售投資課程這些，金管會將無法透過投信業者去約束網紅。

隨著社群平台的發達，網紅是最近幾年熱門的新興產業，從旅遊到美食、購物，網紅代言比比皆是，但財經網紅的發言由於關乎民眾的投資安全，因此金管會現在高度重視。

但由於這些網紅很多都有自己的個人工作室，除了和投信業者合作之外，自己也會製作理財節目出售，倘若打開you tube，網紅在上面販售自製節目的比比皆是，因此金管會希望透過投信業者來管財經網紅，但仍有上述管不到的死角；對此業者指出，倘若和投信業者無關的網紅個人在社群平台的發言，恐怕有賴公平會的管理。

據業界行情，網紅的價碼大約數十萬起跳、倘若FB貼文，則從2萬至10萬，甚至20萬都有。近二年來，財經網紅產業鏈、財經網紅生態圈越來越壯大，網紅、金融業者（包括投信之外還有證券、銀行）是該產業鏈的主體，相關規範出來之後，一方面業者白花錢的風險大為升高，二來是網紅由於不願意簽署嚴格的合約把自己綁死，因此國內這二年急速竄紅的財經網紅產業鏈屆時會否大受衝擊，有待觀察。

而且，業者不見得叫得動網紅，甚至網紅挾龐大的社群平台上的觀眾，業者也怕被不友善的網紅「黑」掉，因此都得刻意作跟網紅的關係，因此事中的審查對業者而言有其難度，不少網紅不見得願意先把談話內容事先交給投信業者過目，這也將成為即使投信業者和網紅合作的自律規範上路，業者的執行難度仍相當高。