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央行立院報告：國內超額儲蓄過多 央行提三藥方

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國內超額儲蓄過多如何解決？中央銀行提出三帖藥方。聯合報系資料照片
國內超額儲蓄過多如何解決？中央銀行提出三帖藥方。聯合報系資料照片

國內超額儲蓄過多如何解決？中央銀行提出三帖藥方，除「增強民間部門參與公共建設（BOT）量能提振民間投資、因應少子化、高齡化趨勢及淨零排放目標，推動相關基礎建設外」，還有「引導民間資金發展金融服務業及財富管理業務」與「善用超額儲蓄進行跨國併購」。

央行副總裁嚴宗大將於下周一（18日）赴立法院財委會，以「從ETF熱賣看政府如何健全投資管道引導民間游資，避免熱錢過度投入房市」為題進行專題報告。

央行在昨日出爐的書面資料中指出，要解決超額儲蓄過多，首先應增強民間部門參與公共建設（BOT）量能，以提振民間投資；並因應少子化、高齡化趨勢以及淨零排放目標，推動相關基礎建設。

其中包括：促參法2.0版加速民間參與公共建設投資、引導保險業龐大資金投入國內產業及重要建設，以及為因應少子化、高齡化，相關基建規劃宜著重人工智慧(AI)、 社會住宅、長期照護等發展；為達成2050年淨零排放目標，政府應持續優化國內投資環境， 加速推動綠電、電動車等相關投資。

其次，為因應家庭儲蓄率高，可引導民間資金發展金融服務業及財富管理業務，以提升金融產業生產力。央行表示，隨人口高齡化，退休理財及財富傳承規畫需求增加，可善用信託，搭配稅務諮詢，提供財富管理方案。財富配置及金融全球化的時代，國人充裕資金可提供國內金融業者發展高階資產管理中心的基礎，提升金融產業的生產力。

第三，台灣資源有限，應善用超額儲蓄進行跨國併購，取得關鍵技術及戰略性資源，協助廠商全球布局，鞏固其全球價值鏈的地位。

央行表示，台灣資源有限，易受土地、勞動等生產要素等資源限制而影響產出，應積極發展全球戰略，突破生產條件限制；此外，善用超額儲蓄，把握全球供應鏈重組契機，積極運用跨國併購，取得關鍵技術及戰略性資源，強化供應鏈韌性；因應地緣政治風險，提高供應鏈全球布局，民間部門可擴大國外投資，掌握料源與客戶需求，鞏固其全球價值鏈的地位。

儲蓄

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