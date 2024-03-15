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國泰金法說會／聯準會下半年降息 對國壽影響「三好一壞」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰金控總鋞理李長庚主持法人說明會。記者林俊良／攝影
國泰金控總鋞理李長庚主持法人說明會。記者林俊良／攝影

國泰金控（2882）15日舉辦法說會，坐擁7.6兆元投資部位的國泰人壽，投資策略引發關注。國壽執行副總林昭廷指出，若聯準會下半年降息，對國壽影響「三好一壞」；為使資產負債年期「匹配」，將持續加碼債券與債券ETF，截至2023年底，債券ETF投資金額約4,500億元。

對於2023年富邦人壽重啟分紅保單銷售，林昭廷重申，目前國壽沒有上架分紅保單的計畫，主因是接軌前，國壽的目標是讓保險合約服務邊際（CSM）極大化，一旦銷售分紅保單，將產生排擠效果，從CSM較高的商品轉到分紅保單上；且分紅保單會有更大投資部位放在股票上，資本計提將比利變型壽險更大。

對於國壽的投資策略，林昭廷說，市場預期聯準會下半年會降息二至三次，若利率如預期往下降，對國壽較大的影響是，第一，對財報淨值，尤其國外債券將有助益；第二，傳統避險成本將明顯下降，節省避險成本，就有更多部位可投資；第三，因美國降息，壽險商品相對吸引力會提升、解約情況也會明顯趨緩。不過，聯準會降息也有負面影響，那就是壽險的新錢再投資，收到的利息減少。

截至2023年底，國壽總投資金額為7.6兆元，去年底台股投資部位增至5,040億元，較2022年底的3,730億元，大增1,310億元，占比6.6％創八季新高，投資報酬率從8.2%降至7.4%。林昭廷指出，股市占比增加主要反映市值上漲，國壽持續汰弱留強、加碼一些長期更看好、高殖利率的股票，同時也會加碼債券與債券ETF。

此外，受惠債券持續布建及利率維持高位，國壽利息收入達雙位數成長，經常性收益率年增8個基本點來到3.45%，避險後投資收益率降至3.28％，主要反映避險成本較2022年上升。

國壽2023年底金融資產未實現損益餘額顯著回升及獲利挹注，國壽帳面淨值由2022年的4,658億元提升至6,279億元，金融資產未實現損益餘額由負2,181億元縮減至負746億元，回升1,435億元，淨值比逾8％。

債券ETF 國壽

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