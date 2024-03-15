國票金租賃子公司首屆董事長出爐 蘇松輝就任

星展銀行（台灣）完成花旗消金整併後，台灣金字塔頂端客群成長快速，不僅存款及財富管理客戶數突破百萬，截至2023年底，包含投資、保險和存款的資產管理規模更突破新台幣1兆元，成為星展集團新加坡外的第二大財富管理市場，同時也是外銀在台第一大。現在趁勝追擊，推出全新頂級卡。

2024-03-15 15:02