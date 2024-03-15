國票金租賃子公司首屆董事長出爐 蘇松輝就任
國票金控（2889）15日宣布，新設立的國票金租賃公司選任第一屆董事長，由原國旺國際融資租賃董事長蘇松輝就任。國票金控去年向主管機關申請於國內設立租賃公司，資本額10億元，規劃為國票金控子公司，今日完成第一屆董事名單，共計有5席董事以及一席監察人。
目前國內金控中，直接設有租賃子公司的業者僅三家，包括永豐金租賃、中國信託資融公司，以及最新設立的國票金租賃，其餘租賃公司都設在銀行之下。
最新成立的國票金租賃公司，計有5席董事，法人董事代表包括蘇松輝、國際票券金融(股)公司副總王世熙、國際票券金融(股)公司副總徐啟誠、國際票券金融(股)公司協理朱耀華、國旺國際融資租賃有限公司董事李憲宗。
目前金管會已經核准，最新進度向經濟部申請設立登記，國票金控並未擁有銀行子公司，希望透過規劃租賃子公司，彌補金融業務，並與票券子公司中客戶業務互補。
由於票券業的主要客戶為中大型成熟客戶，國票金控內部希望租賃公司平台，可以對國票授信客戶資源以及綠能融資業務延伸發展，基於租賃公司業務操作較為彈性，有利於提供中小型企業多元靈活融資服務。
此外，國票金透過國票創投轉投資大陸國旺租賃，歷年來績效良好，國內設立租賃公提供人才流動平台，將有利未發展經營。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言