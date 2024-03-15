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兆豐龍頭等權重 ETF 00921 配息0.3元、年化配息率6.5%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

兆豐龍頭等權重ETF（00921）於2024年迎來首次配息，3/15公告每單位配息金額為新臺幣0.30元，單次配息率1.6%、年化配息率6.5%，將在3/21除息，最後買進日為3/20；2024年第1季非台股除息旺季，00921仍有息配發，而且於2023年配息之後，相當快就完成填息，足以稱為市值型ETF的資優生，建議此時可布局00921，趁勢囊括息收和報酬雙優勢。

2024年台股開紅盤，2月份台股加權股價指數漲幅達5.9%，產業類股幾乎全數上揚，臺灣證券交易所自2023年7月3日上市公司產業類別由29項產業類別增為33類，兆豐龍頭等權重ETF緊跟產業趨勢，追蹤特選臺灣產業龍頭存股等權重指數也將成分股調整為33檔，涵蓋所有各產業龍頭類股，統計至今年2月份新納入的其中兩個綠能環保及居家生活產業類股漲幅也分別達11.0%及8.6%，屬於領漲族群，台股預期可望續漲。

兆豐投信表示，在台股產業類股輪動相當快速的背景下，兆豐龍頭等權重ETF採用等權重投資法，平均布局於具備成長動能的各產業龍頭，不會錯過任何一個產業的龍頭公司上漲機會之外，若遇到產業下跌時也能分散風險，有機會取得較佳的報酬，建議可長期投資配置。

台股各產業類股大多有不錯的表現，由龍頭股肩負起撐盤角色，適合長期持有，以00921為例，追蹤之特選臺灣產業龍頭存股等權重指數2023/1/1至2023/12/31的報酬率為33.2%，贏過台股加權股價指數為31.5%與臺灣50指數為29.3%，龍頭股的報酬表現往往能夠帶來優於產業的報酬表現。

兆豐龍頭等權重ETF的等權重型設計，不論市場風向變化，產業龍頭股估計將最先受惠，透過相關ETF納入投資標的之產業龍頭類股，有助兼顧企業獲利能力與股息配發的機會，較能掌握台股產業輪動下的投資機會。

兆豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。

ETF 台股 配息

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